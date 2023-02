Fire TV Stick 4K: ritorna l'INCREDIBILE PROMO (-38%)

Uno dei prodotti più apprezzati su Amazon ritorna al suo (quasi) minimo storico. Parliamo di Fire TV Stick 4K che oggi puoi acquistare ad un prezzo di 39,99 euro grazie allo sconto del 38% applicato sul listino.

Con disponibilità e spedizione immediata, con Fire TV Stick 4K scopri il lettore multimediale più potente di Amazon con tanto di supporto per WiFi 6 di ultima generazione: il cinema arriva letteralmente a casa tua.

Fire TV Stick 4K: UHD, WiFi6 e HDR10, non manca niente

Questa nuova versione della Fire TV Stick 4K ti promette una velocità superiore del 40% rispetto al passato con applicazioni che si avviano più velocemente e una navigazione ancora più fluida.

Grazie al WiFi 6 puoi godere di una riproduzione streaming più fluida con immagini brillanti in qualità 4K HDR, con tanto di supporto a Dolby Vision, HDR e HDR10+, per non parlare del coinvolgente audio Dolby Atmos.

Puoi scaricare e utilizzare decine di applicazioni per l’intrattenimento tra Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN e molte altre ancora, il tutto a portata di un solo telecomando e con un dispositivo che si collega semplicemente alla porta HDMI del tuo televisore.

Approfitta dunque del nuovo sconto per pagare la Fire TV Stick 4K soltanto 39,99 euro. Un gran prezzo per un dispositivo ormai indispensabile per trasformare anche una TV un po’ più datata in una più moderna SmartTV.

