Fire TV Stick 4K rivoluziona il più vecchio dei televisori, bastano 37€

Un prodotto unico nel suo genere che puoi affiancare a qualunque televisore. Unici requisiti? Una porta HDMI e una connessione WiFi. Dopodiché Fire TV Stick 4K realizza ogni sogno e rende lo streaming e le applicazioni un fatto quotidiano. Semplice e rapido da installare, il sistema offre funzioni avanzate come il WiFi 6 e il supporto a diverse tecnologie. Se lo vuoi, non te lo perdere ora che con l’Offerta di Primavera è in sconto del 46% e lo paghi appena 37,99€. Aggiungilo al carrello, cosa stai aspettando?

Fire TV Stick 4K, tutti i pregi del dispositivo di Amazon

Ultimo modello uscito sul mercato e aggiornato per poterti offrire soltanto il meglio. Fire TV Stick 4K è un prodotto senza pecche che può rinnovare o completare qualsiasi televisore. Se ad esempio hai un modello che non riceve più aggiornamenti o hai acquistato un marchio che non ti garantisce l’accesso a tutte le app per lo streaming, con questo devices hai ciò che stavi cercando. Si collega semplicemente alla porta HDMI del tuo prodotto, si connette alla linea internet e si configura nel giro di un paio di minuti seguendo le istruzioni. Una volta che hai terminato, hai tutto ciò che ti occorre.

Grazie al telecomando che arriva con la Stick, gestisci i vari aspetti della riproduzione come volume, pausa e play e così via. Sulla parte bassa, invece, hai l’acceso rapido ai servizi più ricercati tra cui Netflix, Prime Video e Disney+. Se poi questo non basta, hai sempre Amazon Alexa a completa disposizione che, con un comando vocale, gestisce la tua casa e trova i contenuti che stavi cercando. Tra gli altri vantaggi di questo modello ci sono il supporto al WiFi 6, Dolby Vision e Atmos e l’HDR10+.

A soli 37,99€ su Amazon, la Fire TV Stick 4K è il modello da acquistare con un solo click. Approfitta dello sconto del 46% con le offerte di Primavera in corso.