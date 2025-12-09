Fire TV Stick 4K Select a 19€ è da acquistare subito, televisore SMART

Fire TV Stick 4K Select a prezzo così basso è un affare. Se hai un televisore un po’ vecchiotto o che non ha tutte le app per lo streaming, con questo dispositivo lo rinnovi e… spendi pochissimo. La chiavetta rinnova il tuo dispositivo ed è facile sia da installare che da utilizzare. Gli unici requisiti? Una porta HDMI e una connessione WiFi. Approfitta dello sconto del 64% su Amazon e mettila in carrello a soli 19,99 euro invece che a 54,99 euro.

Rinnovare il tuo televisore non è mai stato così semplice. Con Fire TV Stick 4K Select dalla tua parte hai il dispositivo più facile e completo di sempre. Questo modello supporta la visione in qualità 4K e ti permette di sfruttare gli abbonamenti che possiedi al loro massimo potenziale. Abbinala al tuo televisore nel giro di due passi:

connettila alla porta HDMI sul retro del dispositivo;

connettila al WiFi e segui la configurazione guidata.

Come vedi, è semplice attivarla e poi arriva con il suo telecomando. Grazie a questo accedi in modo rapido alle app per lo streaming, regoli il volume e vai avanti e indietro nella riproduzione. Non occorre utilizzare anche il telecomandi del tuo televisore e, se hai bisogno di un aiuto aggiuntivo, c’è Amazon Alexa integrata. Premi il pulsante blu per attivare l’assistente che ti aiuta a trovare contenuti, app oppure ti fa gestire i dispositivi intelligenti che hai in casa.

Detto ciò, la TV Stick è pronta per dare il massimo. Sulla sua home trovi le app che ami di più oppure scarichi le mancanti dallo store. Infatti ci sono Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube ma anche DAZN, NOW, RaiPlay, Mediaset Infinity e così via. Non ne manca neanche una all’appello. In aggiunta c’è anche una novità ossia Xbox Game Pass che ti permette di trasformare il televisore in una console gaming e di passare ore e ore a divertirti con titoli tripla A.

Approfitta ora dello sconto del 64% su Amazon. Compra la tua Fire TV Stick 4K Select a soli 19,99 euro.