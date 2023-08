Fire TV Stick: Alexa e Comandi TV a soli 27€, una BOMBA

Il tuo intrattenimento è pronto alla svolta! Migliora divertimento e contenuti sul tuo televisore con Fire TV Stick, oggi a soli 27,99 euro, invece di 32,99 euro. Questa offerta è un’esclusiva Amazon, il colosso dello shopping online. La versione in promozione è quella dotata di telecomando con comandi per la TV e Alexa integrata. Goditi un’esperienza semplice e immersiva grazie a questo dispositivo di ultima generazione.

Tra l’altro hai anche la consegna gratuita se sei un cliente Prime. Ti arriva direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi ed è subito pronta all’installazione. Infatti, all’interno della confezione trovi tutto il necessario per metterla in funzione. Il dispositivo è dotato di un connettore HDMI per essere collegato direttamente dietro il televisore. Inoltre, hai anche una prolunga HDMI flessibile per gli spazi più impegnativi. Infine, alimentatore e cavo USB, pile e telecomando.

Fire TV Stick: la comodità dello streaming sempre con te

Fire TV Stick è il dispositivo smart che puoi portare sempre con te. Poco più grande di una pen drive, si connette a qualsiasi schermo dotato di porta HDMI e, connessa a una rete WiFi, è subito pronta a trasmettere i tuoi contenuti preferiti in streaming. Grazie al telecomando Bluetooth con comandi vocali e Alexa integrata, puoi gestire il menù con estrema comodità. Inoltre, il telecomando ti permette anche di gestire i comandi principali della tua televisione.

Acquistala ora a soli 27,99 euro, invece di 32,99 euro. Questo prezzo speciale è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.