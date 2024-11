Fire TV Stick: come rendere la TV smart a partire da 27€

Prodotti sensazionali che sono in grado di rendere ogni televisore smart e di ultima generazione. Spesa minima ma resa massima con Fire TV Stick, i dispositivi targati Amazon con Alexa integrata e tantissimo potenziale. Sono disponibili in diverse configurazioni e con il Black Friday 2024 sono tutti in promozione. Scegli tra:

Fire TV Stick: le differenze tra i vari modelli in promozione

Sono tutte uguali nell’aspetto le Fire Tv Stick eppure esistono diversi modelli da diversi prezzi. Come mai? Prima di vedere quali sono le differenze sostanziali, voglio spiegarti come funzionano. Si collegano come se fossero delle pendrive alla porta HDMI del tuo televisore e si configurano come da indicazioni. Per farle funzionare è necessaria una connessione WiFi quindi verifica di averne una disposizione.

Una volta impostate le varie informazioni, ti troverai davanti una home con contenuti e applicazioni smart. Se il tuo televisore è sprovvisto i queste funzioni, non riceve più aggiornamenti o non ha tutte le applicazioni del caso, ecco che risolvi.

Grazie allo store puoi scaricare qualunque servizio streaming ma sappi che trovi già Netflix, Prime Video, YouTube, Twitch, Disney+ e così via. Ci sono poi DAZN, NOW TV, RaiPlay, Mediaset Infinity e mille altre app per scegliere e avere sempre qualcosa da vedere.

Grazie al telecomando regoli il volume, gestisci la riproduzione ed hai l’accesso rapido ai vari servizi. In più trovi il tasto per attivare Alexa e i comandi vocali.

Ma veniamo a noi: quali sono le differenze tra i vari modelli? In linea di base ciò che cambia è la risoluzione supportata. Per il modello HD hai streaming in Full HD, per il modello 4K hai streaming in 4K Ultra HD e per il modello 4K Max hai migliorie come il Dolby Vision & Atmos e il supporto al WiFi 6e oltre a 16GB di memoria.

Pronto a scegliere la tua versione preferita? Corri sull’e-commerce e approfitta del black Friday 2024 per acquistare:

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.