Fire TV Stick e Fire TV Cube: è già Black Friday

Fino a 45 euro di sconto sui dispositivi Amazon dedicati allo streaming e all’intrattenimento: la linea Fire TV Stick e il set-top box Fire TV Cube sono protagonisti oggi di offerte che sanno già di Black Friday. Si tratta di ottime occasioni per l’accesso alle piattaforme online dedicate ai contenuti multimediali.

Black Friday e streaming: Fire TV Stick e Fire TV Cube in sconto

Diversi modelli, per diverse esigenze. Dal più economico per trasformare qualsiasi televisore in una smart TV fino a quello con supporto al 4K e alle connessioni Wi-Fi 6. Tutti sono dotati di telecomando con assistente virtuale Alexa integrato per interagire comodamente attraverso comandi vocali.

Non è tutto: c’è anche Fire TV Cube a 74,99 euro (sconto 45 euro). È il set-top box di Amazon, spinto da un potente processore hexa-core e con supporto a tutte le tecnologie più recenti.

Per tutte le altre offerte disponibili su Amazon rimandiamo alla sezione dedicata: ci sono anche i bundle Echo pensati per la smart home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.