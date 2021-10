Fire TV Stick: la tua TV diventa smart a soli 19,99€

La Fire TV Stick Lite è in offerta su Amazon a soli 19,99€, con uno sconto del 33% e un risparmio di ben 10 euro rispetto al prezzo iniziale.

Si tratta della versione base, nonché più economica dell'ottima chiavetta smart di Amazon, in grado di rendere smart qualsiasi TV di vecchia generazione, basta un ingresso video HDMI e una connessione Wi-Fi. Grazie al sistema operativo Fire TV, si accede ad una lunga serie di app di video streaming, come Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+ e non solo.

Questo modello si limita alla risoluzione FullHD 1080, è la soluzione migliore per rendere smart e collegare alla rete Wi-Fi qualunque monitor o vecchio televisore. Inoltre, con il nuovo telecomando basta tenere premuto il tasto in alto per attivare il microfono ed impartire specifici comandi vocali all'assistente virtuale Alexa.

Oggi la Fire TV Stick Lite è disponibile in offerta su Amazon a 19,99€, il prezzo più basso di sempre con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.