Fire TV Stick Lite a soli 19,99€ | Offerte Amazon

La Fire TV Stick Lite si trova in offerta su Amazon a 19,99€, con un risparmio di ben 10 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta della versione entry level della chiavetta smart di Amazon, consente di rendere smart qualunque monitor o TV dotata di ingresso video HDMI. Per installare il dispositivo è sufficiente collegarlo al retro della TV e si ha subito accesso all'interfaccia di sistema Fire TV.

La variante Lite consente di riprodurre contenuti multimediali in risoluzione FullHD 1080p, collegando la Fire Stick alla rete Wi-Fi si ha accesso ad una lunga lista di applicazioni e servizi di video streaming, come DAZN, Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri. Inoltre è possibile sfruttare lo smartphone per selezionare i video su YouTube e trasmetterli al televisore.

Utilizzando il microfono integrato nel telecomando fornito in confezione è possibile richiamare l'assistente vocale Alexa. Basta tener premuto l'apposito tasto e tramite i comandi vocali l’intelligenza artificiale mostra sulla TV tutto ciò che le viene chiesto.

Oggi è possibile acquistare la Fire TV Stick Lite in offerta su Amazon a 19,99€, spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi. Per chi possiede un TV 4K UltraHD consIgliamo l'acquisto della Fire TV Stick 4K, anche questo modello è in promozione su Amazon a soli 39,99€, con uno sconto del 33% rispetto al listino.