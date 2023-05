Fire TV Stick Lite: MEGA OFFERTONA, solo 24€ su Amazon

Oggi acquisti la Fire TV Stick Lite a soli 24,99 euro, invece di 34,99 euro. Mega offertona quindi per il dispositivo magico in grado di rendere smart qualsiasi schermo o vecchio televisore. Grazie a Fire TV OS ottieni l’accesso immediato a un ecosistema in grado di fornirti tutte le piattaforme e i giochi che desideri per divertirti. Guarda film, serie TV di successo, docuserie, show ed eventi sportivi in live streaming da casa e in viaggio a una qualità mozzafiato.

Grazie al 29% di sconto ottieni questo dispositivo con telecomando vocale Alexa per gestire qualsiasi comando anche con la tua voce. Trova il contenuto che desideri guardare o fatti consigliare direttamente da Alexa dicendogli il genere che vorresti vedere. La disponibilità dell’articolo è immediata. Potrai approfittare della consegna gratuita se sei un cliente Prime. Questa è un’esclusiva Amazon, il colosso dello shopping online.

Fire TV Stick Lite: accedi a un mondo di intrattenimento

Con Fire TV Stick Like, in offerta su Amazon, entri in un mondo fatto di intrattenimento e divertimento. Questo dispositivo è piccolo e facilmente portatile. Si collega direttamente allo schermo o al televisore tramite il supporto HDMI integrato nello stick. All’interno della confezione trovi anche una prolunga HDMI per collegarlo anche laddove hai poco spazio. Puoi decidere di alimentarlo a parete o direttamente al display tramite porta USB.

In ogni caso la confezione è completa di tutto l’occorrente per installarlo facilmente e in qualsiasi condizione di spazio. Approfitta di questa offerta a soli 24,99 euro, anziché 34,99 euro. Puoi risparmiare 10 euro su questo ordine se sei un cliente Prime. Quindi iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Ti aspettano prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.