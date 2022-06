Il Fire TV Stick Lite con il nuovo telecomando

Anche il modello più economico della gamma Fire TV Stick, la versione Lite, ha ora in dotazione il nuovo telecomando vocale con microfono integrato, compatibile con l’assistente virtuale Alexa. Lo trovi disponibile su Amazon. Non appena lo riceverai a casa, ti sarà sufficiente alimentarlo e collegarlo alla porta HDMI del televisore per trasformarlo in una Smart TV. Per la connessione alla rete WiFi basteranno pochi attimi.

Il nuovo telecomando con Alexa per Fire TV Stick Lite

Compatibile con la risoluzione Full HD, garantisce il pieno supporto a tutte le piattaforme di streaming video e audio più famose, sia quelle premium a pagamento sia quelle gratuite, per la riproduzione di film, serie TV, show, eventi sportivi, podcast e musica: Netflix, Prime Video, Disney+, TIMVision, DAZN, Now, Infinity, YouTube, RaiPlay, Amazon Music, Spotify e molte altre ancora. La ricerca dei contenuti può essere effettuata tramite voce, semplicemente ponendo una domanda all’assistente virtuale. Nell’immagine qui sotto il contenuto della confezione. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Il Fire TV Stick Lite di Amazon con in dotazione il nuovo telecomando è disponibile al prezzo di 29,99 euro con spedizione gratuita. In alternativa è possibile scegliere la versione Fire TV Stick a 39,99 euro che può essere utilizzata anche per controllare il televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.