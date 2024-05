Fire TV Stick per streaming ILLIMITATO in qualità 4K Max: offertona

Hai comprato una smart TV di ultima generazione ma… Non ha tutto quello che volevi? Molte volte trovi modelli che sono ottimi ma peccano in termini di app. Con sistemi operativi propri, i produttori lasciano un sacco di possibilità da parte ma per fortuna con Fire TV Stick 4K Max ogni problema è nullo.

Fire TV Stick 4K Max: un prodotto che fa rinascere il televisore

Risoluzione avanzata e qualunque app tu voglia. Fire Tv Stick 4K Max è un prodotto geniale di cui non fare a meno soprattutto se il tuo televisore pecca nel sistema operativo e non ti offre tutto ciò di cui sei in cerca. Puoi abbinarlo a qualunque modello e marchio senza limitazioni, anche ai più vecchi che non hanno accesso a internet. Infatti si collega alla porta HDMI, ad una presa di corrente (se è sufficiente l’alimentazione puoi usare la porta USB del tuo televisore) e alla rete WiFi che hai in casa.

Con il telecomando che ha il microfono integrato hai anche Amazon Alexa a disposizione per cercare i contenuti velocemente e senza affanno.

Come funziona? Beh, apri il televisore ed hai davanti a te una home page con i contenuti che ami, Trovi Disney+, Netflix, Prime Video, DAZN, NowTV e altre mille app che puoi scaricare facilmente. Naturalmente devi avere degli abbonamenti per ciascun servizio altrimenti i cataloghi rimangono bloccati.

Scegli cosa vedere e premi play godendoti la risoluzione 4K e un audio spettacolare.

