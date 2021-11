Bastano 18,99 € per entrare nel mondo Fire TV Stick

I film e le serie TV di Netflix, Prime Video, NOW, Infinity, Disney+, le partite di DAZN, i video di YouTube, i programmi di RaiPlay e la musica di Spotify: sono solo alcuni dei contenuti accessibili attraverso i dispositivi della serie Fire TV Stick che oggi Amazon ha deciso di proporre in forte sconto con oltre una settimana di anticipo sul Black Friday.

Black Friday in anticipo: -43% su Fire TV Stick

Ci sono tutti: da quello più economico che puoi portare a casa (o far trovare sotto l'albero) a soli 18,99 euro fino al modello più evoluto e lanciato da poco, con supporto a WiFi 6 e codec AV1 per un'esperienza di streaming di livello assoluto, acquistabile con uno sconto del 40% rispetto al listino. Eccoli.

Li si collega alla porta HDMI del televisore o del monitor per trasformarli immediatamente in una Smart TV. Tra i punti di forza della serie, il telecomando in dotazione con microfono per dare istruzioni all'assistente virtuale Alexa, utile sia per controllare la riproduzione dei contenuti sia per interagire con le apparecchiature della smart home. Tutto questo a partire da meno di 20 euro: non c'è bisogno di aspettare il Black Friday.