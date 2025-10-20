 Fire TV Xiaomi da 55" 4K QLED oggi a meno di 400€: sconto del 30% su Amazon
Fire TV Xiaomi da 55" 4K QLED oggi a meno di 400€: sconto del 30% su Amazon

Ottimo sconto su Amazon su questa Fire TV Xiaomi da 55 pollici con pannello QLED e risoluzione 4K.
Fire TV Xiaomi da 55
Ottimo sconto su Amazon su questa Fire TV Xiaomi da 55 pollici con pannello QLED e risoluzione 4K.

Preparati a portare il tuo salotto in una nuova dimensione senza spendere troppo con la Fire TV Xiaomi da 55 pollici con pannello QLED 4K. Oggi su Amazon puoi acquistarla con uno sconto eccezionale del 30% che ti permette di pagarla soltanto 399 euro invece di 569, con spedizione Prime e pagamento a rate a tasso zero disponibile al checkout.

Caratteristiche Fire TV Xiaomi

Resterai stupito da cosa ti porterai a casa con meno di 400 euro. Avrai in salotto un meraviglioso pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K e tecnologia Quantum Dot, dai colori realistici, contrasti intensi e una nitidezza che ti lascerà senza fiato.

Grande punto di forza è naturalmente anche l’integrazione con la piattaforma Fire TV: da una sola schermata potrai accedere alle applicazioni più famose come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Apple TV+, YouTube e molte altre ancora, con appositi suggerimenti personalizzati a seconda delle tue attività di visione.

Ad arricchire il tutto ecco il controllo vocale con Alexa Integrata grazie all’apposito pulsante dedicato sul telecomando per gestire le varie funzioni della TV. Inoltre, se hai dispositivi Apple in casa, grazie alla compatibilità AirPlay potrai trasmettere foto, video o l’intero schermo di iPhone, iPad o Mac direttamente sulla TV con un semplice tocco.

Da non dimenticare infine la Modalità Game Boost a 120Hz e la tecnologia MEMC, una combo pensata per i gamer e che rende questa TV perfetta anche per giocare ad alti livelli.

Xiaomi TV F Pro 55 è una smart TV completa, versatile e di ultima generazione: al prezzo scontato di 399 euroè un affare da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
20 ott 2025
