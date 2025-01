Firefly Bulk Create di Adobe per modificare le immagini in massa

In un post pubblicato online e successivamente cancellato, Adobe ha annunciato l’arrivo di Firefly Bulk Create in versione beta. La funzione si presenta sotto forma di due strumenti separati. Il primo si chiama Remove Background, il secondo Resize. Sebbene i due nomi non lascino dubbi sulla loro utilità, colpiscono soprattutto per le loro capacità di elaborazione simultanea.

Adobe lancia Firefly Bulk Create per rimuovere sfondi e ridimensionare immagini in massa

Remove Background funziona in modo semplice. Si sceglie un’immagine dal proprio PC o da Dropbox o Adobe Experience Manager, e si clicca sul pulsante per far scomparire lo sfondo. Si può anche chiedere di sostituirlo con un’altra immagine o con un colore definito dall’utente tramite il suo codice HEX. Verranno quindi create diverse varianti tra cui scegliere.

Lo strumento Resize funzione in modo molto simile. Include le dimensioni più diffuse, come quelle utilizzate per i banner pubblicitari pubblicati su Facebook, TikTok o Instagram. L’immagine selezionata viene quindi estesa dall’AI per adattarla al formato desiderato. Chi ha avuto modo di vedere la demo tuttavia, ha notato deformazioni evidenti.

Firefly Bulk Create consente agli utenti di ridimensionare rapidamente fino a 10.000 immagini o di sostituire tutti gli sfondi con un solo clic, invece di modificare noiosamente ogni singola immagine. Questa caratteristica lo rende una grande risorsa per i professionisti.

Adobe afferma che l’utilizzo di questi nuovi strumenti sarà a pagamento in base al “consumo”, il che significa probabilmente che gli utenti dovranno pagare per un piano premium Adobe Firefly che fornisce crediti generativi che possono essere “spesi” per le funzionalità.