Firefox 115 blocca le estensioni non monitorate

Mozilla ha rilasciato ieri sera Firefox 115 per desktop, Android e iOS. La versione per Windows, macOS e Linux include cinque novità principali, due bug fix e 13 patch di sicurezza. Uno dei cambiamenti più importanti, che riguarda le estensioni, potrebbe avere conseguenze sulla normale navigazione. Firefox 115 è l’ultima versione compatibile con Windows 7 e 8, oltre che con macOS 10.12, 10.13 e 10.14.

Estensioni bloccate per sicurezza

Le estensioni o add-on permettono di aggiungere utili funzionalità al browser, ma alcune possono rappresentare un pericolo per sicurezza e privacy. Una sezione dedicata del sito è riservata alle migliori estensioni, ovvero quelle che soddisfano gli standard di Mozilla. Accanto al nome è visibile l’etichetta “Consigliati“.

A partire da Firefox 115 per desktop, nel pannello delle estensioni viene mostrato un avviso che indica la disattivazione dell’add-on per il sito attualmente aperto. In pratica, Mozilla permette di usare solo le estensioni monitorate per vari motivi, tra cui quello relativo alla sicurezza.

In futuro verrà offerta la possibilità di gestire le restrizioni per ogni estensione. Al momento è consentito solo l’uso dell’editor di configurazione, visibile all’indirizzo about:config . Gli utenti consapevoli del rischio che vogliono attivare le estensioni bloccate devono cercare la voce extensions.quarantinedDomains.enabled e impostare il valore false , cliccando sul pulsante a destra.

Come detto, Firefox 115 include cinque novità principali: possibilità di importare i metodi di pagamento dai browser basati su Chromium, decodifica video hardware con GPU Intel su Linux, nuova interfaccia per importare i dati da altri browser, plugin OpenH264 di Cisco sui computer senza supporto H264 e pulsante di chiusura delle singole schede nel Tab Manager (la freccia verso il basso all’estremità destra della barra delle schede).