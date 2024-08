Firefox 130 abiliterà le animazioni di overscroll su Linux

Mozilla ha rilasciato ieri la nuova versione Firefox 129 per gli utenti di tutto il mondo su tutte le piattaforme supportate. Adesso l’azienda ha deciso di promuovere già la prossima versione Firefox 130, al canale beta per i test pubblici, con nuove migliorie in arrivo. Come il precedente, anche questo sembra essere un aggiornamento minore. Tuttavia, promette di abilitare le animazioni overscroll su Linux come comportamento predefinito per le aree scorrevoli e di migliorare la funzionalità di traduzione integrata traducendo porzioni di testo selezionate in lingue diverse dopo una traduzione di una pagina intera.

Firefox 130: funzionalità sperimentali ed altre novità

Un altro cambiamento interessante in Firefox 130 beta è l’introduzione di una sezione Firefox Labs nelle impostazioni. Ciò consentirà agli utenti di abilitare facilmente le funzionalità web sperimentali. Per ora, Questa versione consente anche di abilitare un chatbot AI, una funzionalità di apertura automatica su cambio scheda per Picture-in-Picture, supporto per Service Worker nel pannello Debugger e una funzionalità della barra degli indirizzi per mostrare i risultati durante la composizione IME (Input Method Editor). Come spiegato dalla stessa azienda: “Un IME (Input Method Editor) è uno strumento che consente di immettere simboli complessi, come quelli utilizzati nelle lingue scritte dell’Asia orientale o dell’India, utilizzando una tastiera standard. Abilitando ciò, il pannello della barra degli indirizzi rimarrà aperto, mostrando i risultati della ricerca e i suggerimenti, mentre si utilizza IME per immettere testo”.

Per gli sviluppatori web, la prossima versione di Firefox promette di aggiornare la WebCryptoAPI. Ciò per supportare le primitive Curve25519 (ad esempio, le firme Ed25519 e la generazione di chiavi X25519). Naturalmente, la tanto attesa funzionalità Cookie Banner Blocker, che ordina a Firefox di rifiutare automaticamente i banner dei cookie, è di nuovo presente nella beta. Mozilla prevede di rilasciare ufficialmente Firefox 130 il 3 settembre 2024, insieme a Firefox 128.2 ESR e Firefox 115.15 ESR. Fino ad allora, è possibile provare Firefox 130 scaricando l’ultima build beta dal sito web ufficiale. Tuttavia, è necessario tenere presente che si tratta di una versione pre-release e quindi soggetta a possibili bug.