Firefox 129: Mozilla rilascia nuova versione del browser

Il browser web open source, gratuito e multipiattaforma Mozilla Firefox 129 è stato recentemente rilasciato in via ufficiale. Si tratta di un aggiornamento minore che migliora solo la visualizzazione Reader con un menu “Testo e layout” che sostituisce il menu “Controlli tipo“. Inoltre, presenta nuove opzioni per impostare la spaziatura dei caratteri, la spaziatura delle parole e l’allineamento del testo per un’esperienza di lettura più accessibile. Il browser introduce anche un nuovo menu “Tema” con opzioni aggiuntive “contrasto” e “grigio” che consentono agli utenti di selezionare i propri colori personalizzati per testo, sfondo e collegamenti. Oltre a ciò, Firefox 129 sostituisce HTTP con HTTPS come protocollo predefinito nella barra degli indirizzi per i siti non locali. Abilita poi la funzionalità di riempimento automatico degli indirizzi per gli utenti in Francia e Germania. Infine, aggiunge il supporto per più lingue nello stesso documento parlato in macOS VoiceOver.

Firefox 129: le novità per gli sviluppatori

Per gli sviluppatori web, Firefox 129 offre supporto per l’interrogazione della configurazione del sistema di chiavi di crittografia nell’API mediaCapabilities.decodingInfo(). Offre poi supporto per @starting-style per definire gli stili applicati a un elemento quando viene renderizzato per la prima volta e supporto per la proprietà CSS transition-behavior. Questa versione Aggiunge inoltre il supporto per array di tipo Float16Array e nuovi metodi DataView per leggere e impostare valori Float16. Introduce poi a un metodo statico Math.f16round() per arrotondare i numeri a 16 bit, oltre al supporto per l’evento textInput.

Mozilla rilascerà oggi Firefox 129 a livello globale, insieme alle versioni Firefox 128.1 ESR e Firefox 115.14 ESR. Il rilascio avverrà gradualmente, quindi è possibile che non sia disponibile sin da subito. Gli utenti possono anche scaricare i binari ufficiali per sistemi a 64 o 32 bit dal server di download di Mozilla. In alternativa, è anche possibile installare il pacchetto DEB ufficiale dal repository APT di Mozilla.