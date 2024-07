Mozilla Firefox 128: novità per traduttore e cronologia

Mozilla ha rilasciato Firefox 128 per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Sono due le principali novità incluse nella versione desktop. Gli utenti possono ora tradurre solo il testo selezionato e utilizzare una finestra di dialogo aggiornata per cancellare la cronologia e altri dati. Poche ma interessanti novità anche per le app mobile.

Novità di Firefox 128

Da alcuni anni è possibile utilizzare la funzionalità integrata per effettuare la traduzione in tempo reale delle pagine web. L’operazione avviene localmente senza accesso al cloud, in quanto sfrutta i pacchetti delle lingue scaricate. Con Firefox 128 è possibile tradurre solo una parte della pagina. È sufficiente selezionare il testo e quindi l’opzione nel menu contestuale. Il testo tradotto verrà mostrato in una piccola finestra. Lo stesso accade per il testo di un link (in questo caso non serve la selezione).

Mozilla ha inoltre modificato la finestra di dialogo per la cancellazione dei dati di navigazione che viene mostrata quando l’utente clicca su “Elimina dati” nella sezione Cookie e dati dei siti web in Impostazioni > Privacy e sicurezza . Ora vengono mostrate quattro voci, invece delle due precedenti.

Solo in Canada e Stati Uniti vengono mostrate le precedenti ricerche o le ricerche più popolari, quando l’utente clicca nella barra degli indirizzi. Firefox 128 supporta inoltre la riproduzione dei contenuti protetti (DRM) durante la navigazione privata.

Importante novità anche per la versione Android. È possibile creare e usare le passkey nelle app di terze parti (serve almeno Android 14). Infine, nella versione iOS è stato cambiato il nome della sezione dei segnalibri sulla pagina home e aggiunto il supporto per le finestre multiple su iPadOS.