Firefox 131 Beta introduce permessi temporanei per siti web

Il roll-out ufficiale di Firefox 130 è iniziato nelle scorse ore su tutte le piattaforme supportate. Tuttavia, come al solito, Mozilla ha già rilasciato la versione successiva sul canale beta per i test pubblici. Al momento Firefox 131 Beta sembra un altro aggiornamento minore del popolare browser web. Tra le maggiori novità vi è l’ottimizzazione della funzionalità di traduzione integrata. Infatti, adesso il browser ricorderà le lingue che l’utente ha utilizzato in precedenza per le traduzioni quando suggerisce una lingua di traduzione predefinita. La prossima versione di Firefox ricorderà anche temporaneamente quando gli utenti concedono autorizzazioni ai siti web, come la geolocalizzazione. Secondo Mozilla, queste autorizzazioni temporanee verranno rimosse automaticamente quando la scheda viene chiusa o dopo un’ora se la scheda rimane aperta.

Firefox 131 Beta: le novità per sviluppatori e versione Android

Per gli sviluppatori web, Firefox 131 Beta promette il supporto per frammenti di testo. Questi possono essere utilizzati per collegarsi direttamente a una porzione specifica di testo in un documento web tramite uno speciale frammento URL, e il supporto per CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State), che consente agli sviluppatori di optare per un cookie in un archivio partizionato per sito di primo livello. Inoltre, Firefox 131 apporta ulteriori aggiornamenti al supporto SVG 2 rimuovendo le proprietà SVGGraphicsElement.nearestViewportElement e SVGGraphicsElement.farthestViewportElement. È stato rimosso anche il supporto HLS playlist in Firefox per Android. Come al solito, la funzionalità Cookie Banner Blocker, che ordina a Firefox di rifiutare automaticamente i banner dei cookie, è nuovamente presente nella versione beta. Molto probabilmente, non sarà inclusa nella versione finale, ma incrociamo le dita.

Sembra anche che alcuni utenti abbiano segnalato che Firefox 131 funziona senza crash su Wayland quando si utilizzano i driver grafici NVIDIA più recenti. Mozilla prevede di rilasciare Firefox 131 il 1 ottobre 2024, insieme a Firefox 128.3 ESR. Fino ad allora, è possibile provare l’ultima versione beta di Firefox scaricando i file binari dal sito web ufficiale. Tuttavia, bisogna tenere presente che si tratta di una versione pre-release. È quindi consigliata installarla su dispositivi secondari, poiché potrebbe causare bug e altri errori, come la perdita di dati.