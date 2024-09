Firefox 130: Mozilla rilascia aggiornamento in via ufficiale

Il browser web open source, gratuito e multipiattaforma Mozilla Firefox 130 è ora stato recentemente rilasciato in via ufficiale. Come le precedenti, anche questa versione introduce alcune nuove funzionalità e miglioramenti. Tra le novità, Mozilla Firefox 130 include la possibilità di tradurre porzioni di testo selezionate in lingue diverse dopo una traduzione a pagina intera. Il nuovo update abilita anche le animazioni overscroll come comportamento predefinito per le aree scorrevoli su Linux. Inoltre, vi è una nuova pagina Firefox Labs nelle Impostazioni per semplificare la prova delle funzionalità sperimentali del browser. In particolare, Firefox Labs consente attualmente di abilitare un chatbot dotato di intelligenza artificiale. Inoltre, include una funzione di apertura automatica della finestra Picture-in-Picture quando si cambia scheda. Vi è poi il supporto per Service Worker nel pannello Debugger e una funzione nella barra degli indirizzi che mostra i risultati durante la composizione IME (Input Method Editor).

Firefox 130: le altre migliorie introdotte nella nuova versione

Oltre a ciò, Firefox 130 introduce una funzionalità di generatore di password. Questa permette di utilizzare password complesse, casuali e generate automaticamente quando si creano nuovi account. Il nuovo aggiornamento migliora inoltre le voci del menu contestuale “Copia” e “Incolla” per funzionare come previsto. Inoltre, ottimizza anche le prestazioni di caricamento delle pagine su Android. Per gli sviluppatori web, Firefox 130 aggiorna la WebCryptoAPI per supportare le primitive Curve25519 (firme Ed25519 e generazione di chiavi X25519) e abilita la Web Codecs API sulle piattaforme desktop per consentire l’accesso di basso livello a codificatori e decodificatori audio e video.

Come accennato in precedenza, Mozilla ha reso disponibile questa nuova release a livello globale a partire da oggi, 3 settembre. Gli utenti possono scaricare i binari per sistemi a 64 bit o 32 bit dal server di download di Mozilla. In alternativa, è possibile effettuare la stessa operazione direttamente dalle impostazioni del browser.