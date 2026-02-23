Firefox 148 permette di disattivare le funzionalità AI

Mozilla ha avviato la distribuzione di Firefox 148 per desktop e mobile. Il browser non può essere ancora aggiornato tramite il tool integrato, ma gli utenti trovano gli installer per Windows, macOS e Linux sul server FTP. Una delle novità più attese è quella che permette di disattivare le funzionalità AI.

Novità principali di Firefox 148

Quasi tutti i browser moderni integrano funzionalità di intelligenza artificiale. Per molti utenti sono superflue, in quanto non utilizzate. Mozilla ha quindi deciso di aggiungere una gradita novità: AI Controls. Nelle impostazioni di Firefox 148 per desktop è presente una sezione dedicata in cui sono raggruppate tutte le funzionalità AI introdotte con le versioni precedenti del browser.

La prima opzione consente di bloccare le funzionalità esistenti e quelle future. Gli utenti possono anche bloccare le singole funzionalità che richiedono il download di un modello AI sul computer, ovvero la traduzione automatica delle pagine web, la descrizione testuale delle immagini nel visualizzatore PDF, i suggerimenti per i nomi dei gruppi di schede e la generazione di un riassunto della pagina web quando viene posizionato il puntatore del mouse sul link.

È presente inoltre l’opzione per nascondere la voce “Chatbot IA” nella barra laterale (quella che consente di accedere a ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini e Mistral). In questo caso è solo una modifica estetica, in quanto l’accesso ai chatbot è ancora possibile tramite interfaccia web in una scheda del browser.

Un’altra utile novità riguarda l’accessibilità. Mozilla ha migliorato il supporto per gli screen reader, quindi ora possono leggere le formule matematiche presenti in un documento PDF. Firefox Backup è invece disponibile su Windows 10 per gli utenti che utilizzano anche la funzionalità “Cancella cronologia alla chiusura di Firefox“. I backup non includeranno i dati impostati per essere cancellati alla chiusura di Firefox.

Mozilla ha rilasciato inoltre Firefox 115.33.0 ESR, l’ultima versione compatibile con Windows 7, 8 e 8.1. Questi tre sistemi operativi non verranno più supportati dal 1 marzo.