Al via il rilascio di Firefox 83. La novità di maggior rilievo è quella battezzata HTTPS-Only Mode che come si può intuire già dal nome favorisce la navigazione sui siti che impiegano il protocollo HTTPS più sicuro. Il focus è dunque su privacy e tutela dei dati.

Firefox 83 con HTTPS-Only Mode

Nell’animazione di seguito ciò che avviene automaticamente nel browser quando si tenta di effettuare l’accesso a un indirizzo o a una risorsa HTTP: il software cerca la sua versione HTTPS eseguendo di conseguenza un redirect immediato.

Se quella HTTPS non è disponibile, l’applicativo di Mozilla mostra l’avviso “Connessione sicura non disponibile” mettendo in guarda l’utente da potenziali rischi consentendogli però, se lo desidera, di proseguire verso l’unica alternativa HTTP.

La modalità può ad ogni modo essere disattivata, temporaneamente o definitivamente, da chi preferisce non impiegarla: basta fare click sul pulsante a forma di lucchetto presente nella barra dell’indirizzo e scegliere una delle opzioni proposte.

Al changelog di Firefox 83 si aggiungono poi novità riguardanti il supporto al comando pinch-to-zoom su Windows e macOS, la possibilità di utilizzare le scorciatoie da tastiera per controllare la riproduzione dei contenuti multimediali con Picture-in-Picture e miglioramenti all’interfaccia del browser quando utilizzato per una presentazione in videoconferenza.

L’addio a Flash con Firefox 85

Nell’occasione Mozilla ribadisce l’ormai quasi imminente addio a Flash: il supporto da parte di Firefox verrà interrotto in modo definitivo il 26 gennaio 2021 con il rilascio della versione 85. Per gli utenti che si affidano all’edizione Nightly del browser già non c’è più e per quelli della Beta la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 14 dicembre 2020.