Firefox abbandona il supporto 32-bit su Linux

A partire da Firefox 145, Mozilla porrà fine al supporto ufficiale per le distribuzioni Linux a 32-bit. Una decisione che segna la fine di un’era per gli utenti che ancora utilizzano hardware sistemi operativi datati. L’abbandono arriva dopo tanti anni di supporto da parte della casa ai vecchi sistemi a 32-bit, che è stato molto più lungo rispetto a quello degli altri browser principali, come Chrome.

Firefox 144 non supporterà più Linux a 32-bit

Mozilla ha prolungato fino ad adesso il supporto per le distribuzioni Linux a 32-bit, con l’intento di ridurre l’obsolescenza programmata e permettere agli utenti, che posseggono ancora PC vecchi, di continuare a navigare in sicurezza. Il supporto verrà però definitivamente abbandonato con Firefox 145, mentre la versione 144, pronta per essere lanciata il 14 ottobre, sarà l’ultima a poter ancora funzionare nelle distribuzioni a 32-bit.

Le motivazioni risiedono naturalmente nell’obsolescenza effettiva: i sistemi operativi Linux a 32-bit non sono più comuni nel 2025, rappresentando una nicchia sempre più ristretta. Lo stesso vale per i sistemi stessi. Mozilla ha scelto di concentrare le proprie risorse di sviluppo per offrire un’esperienza di navigazione moderna e performante, ottimizzata per i sistemi a 64-bit. Questo permette di migliorare le funzionalità, la sicurezza e le prestazioni di Firefox, senza disperdere energie su una piattaforma ormai obsoleta.

Chi utilizza ancora una distribuzione Linux a 32-bit potrà tuttavia ancora utilizzare Firefox 144 per un po’ di tempo, oppure passare alla versione 140 ESR (Extended Support Release), la quale sarà aggiornata fino a settembre 2026, con relative patch di sicurezza.

Queste rimangono tuttavia soluzioni temporanee, poiché l’obsolescenza totale dei sistemi a 32-bit richiederà l’obbligo di aggiornare il proprio sistema a standard più recenti, in modo da avere accesso al software più aggiornato per quanto riguarda funzionalità e sicurezza.

Esistono anche browser alternativi, ancora disponibili nelle versioni 32-bit, come Midori o Pale Moon, anche se potrebbero non offrire le stesse funzionalità che sono note su Firefox.