Firefox, basta scuotere l'iPhone per riassumere qualsiasi articolo

Firefox introduce una nuova funzione AI Shake to Summarize su iOS. Basta scuotere il telefono per ottenere un riassunto della pagina.
Firefox introduce una nuova funzione AI Shake to Summarize su iOS. Basta scuotere il telefono per ottenere un riassunto della pagina.

Immaginiamo la scena: siamo sul treno, apriamo un articolo chilometrico sullo smartphone e già sappiamo che non arriveremo mai fino in fondo. Invece di scorrere nervosamente o salvarlo “per dopo” (che poi non arriva mai), basta scuotere leggermente l’iPhone e Firefox serve subito il riassunto.

La nuova funzione si chiama “Shake to Summarize” e sta arrivando gradualmente sui dispositivi Apple. È pensata per chi naviga in mobilità e vuole capire al volo il contenuto di una pagina, senza perdersi nei dettagli.

Shake to Summarize: la nuova funzione AI di Firefox su iOS

Il riassunto può essere attivato in tre modi:

  • Scuotendo leggermente l’iPhone (senza esagerare);
  • Toccando l’icona a forma di fulmine nella barra degli indirizzi;
  • Aprendo il menu con i tre puntini e selezionando “Summarize Page”.

Firefox analizza il contenuto e genera un riassunto chiaro e sintetico, anche per articoli lunghi fino a 5.000 parole. Un modo veloce per capire se vale la pena leggere tutto o passare oltre.

Privacy garantita, anche per i riassunti

Mozilla ha pensato anche alla sicurezza. Se si ha un iPhone 15 Pro (o superiore) con iOS 26, il riassunto viene generato direttamente sul dispositivo grazie ad Apple Intelligence. Se invece usi un modello più vecchio, il testo della pagina viene inviato ai server di Mozilla, dove l’AI lo elabora e restituisce il riassunto. In entrambi i casi, la privacy viene garantita: nessun tracciamento, nessuna profilazione.

Disponibile per ora solo negli Stati Uniti

Per ora la funzione è accessibile soltanto agli utenti iOS con lingua impostata su inglese e localizzazione negli Stati Uniti. Mozilla però ha già annunciato che il roll out verso altri Paesi e lingue è in programma nei prossimi aggiornamenti.

Fonte: Mozilla

Pubblicato il 9 set 2025

Tiziana Foglio
9 set 2025
