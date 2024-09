Firefox: generatore di password integrato su Android

Tra i browser maggiormente diffusi e apprezzati da parte degli utenti di tutto il mondo vi è senza dubbio alcuno Firefox, anche in virtù della sua natura open source. Per la gioia di tutti coloro che se ne servono e, sopratutto, che lo fanno su mobile, nelle scorse ore è stata resa disponibile una nuova versione del navigatore per Android che punta a semplificare la gestione delle password.

Firefox: il generatore di password integrato arriva su Android

Andando più in dettaglio, Mozilla ha da poco rilasciato la relase 130 per Android, la cui novità principale è sicuramente l’aggiunta di un generatore integrato per le password, che permette agli utenti una maggiore facilita nella creazione di chiavi di accesso più complesse.

Ricordiamo che su Android Firefox ha ottenuto una gestione semplificata delle password con accessi unificati tramite il supporto Passkey con Firefox 128 a luglio. Ad agosto, poi, con il rilascio di Firefox 129 è stato reso più semplice l’uso delle connessioni HTTP/3 rimuovendo la necessità di attivare l’impostazione DNS over HTTPS.

Da tenere altresì presente che, prima di arrivare su Android, il generatore integrato per le password era già disponibile da tempo su Firefox per computer.

Unitamente alla novità in questione, la nuova versione di Firefox per Android vanta un miglioramento nelle prestazioni di caricamento delle pagine Web consentendo il download simultaneo di più risorse, correzioni di sicurezza per ben dieci vulnerabilità (metà delle quali classificate come ad alto impatto) e il supporto alla traduzione per nuove lingue elaborate localmente (Catalano, Croato, Ceco, Danese, Indonesiano, Lettone, Lituano, Rumeno, Serbo, Slovacco e Vietnamita)