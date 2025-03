Chrome non si installa su Windows per colpa di Google

Alcuni utenti hanno scoperto ieri che Google Chrome non può essere installato sui computer con processori Intel e AMD. Stavolta Microsoft non c’entra nulla perché il problema è stato introdotto dall’azienda di Mountain View. Per un ignoto motivo ha sostituito l’installer x86 con la versione Arm. Il “bug” è stato già risolto e ora si può installare la versione corretta.

Google pubblica l’installer sbagliato

Quando si clicca sul pulsante “Scarica Chrome” sul sito ufficiale viene scaricato l’eseguibile ChromeSetup.exe . Come riporta Windows Latest, Google ha pubblicato ieri l’installer sbagliato.

Solitamente viene automaticamente scaricata la versione compatibile con l’architettura del processore. Avviando invece l’installer su un computer con CPU x86, Windows ha mostrato l’errore “Questa app non può essere eseguita sul tuo PC“. Dopo aver analizzato il contenuto del file, Windows Latest ha scoperto il motivo dell’errore.

Nel codice c’erano riferimenti all’architettura ARMv8. Quando l’utente con un computer equipaggiato con processori x86 (AMD e Intel) cliccava sul pulsante “Scarica Chrome”, il sito offriva la versione Arm dell’installer per dispositivi con processori Snapdragon. Windows Latest non ha specificato la versione dell’installer, ma ora è possibile scaricare quella corretta.

Il “bug” non era presente nell’installer offline. In diverse occasioni, Microsoft ha cercato di spingere gli utenti ad utilizzare il suo browser Edge. Stavolta però l’azienda di Redmond non c’entra nulla. Google non ha fornito spiegazioni sullo strano inconveniente.