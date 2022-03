Firefox: Mozilla annuncia il supporto al codec AV1

Pur disponendo di ottime caratteristiche, alcune aziende sembrano fare particolare fatica nell’andare ad adottare il supporto al codec AV1, prima tra tutte Mozilla. Infatti, dopo ben due anni di ritardo rispetto a quanto fatto dai browser concorrenti Chrome ed Edge, la “foundation” prevede di effettuare le dovute implementazioni in Firefox nella versione 100 del software, il cui rilascio dovrebbe avvenire il 3 maggio 2022.

Firefox 100 andrà a supportare il codec AV1, parola di Mozilla

Per chi non lo sapesse, il codec AV1 è stato introdotto nel 2018, è open source e diversamente da soluzioni quali MPEG-2 e HEVC non prevede la necessità di versare royalty. Il fatto maggiormente interessante, però, è che che AV1 offre una codifica e decodifica dei dati più efficiente per lo streaming (fino al 30%) con un cambiamento minimo o nullo nella qualità dell’immagine, e l’elaborazione dei video spostando il carico di lavoro sull’hardware del computer ne va a riduce i consumi energetici.

Per motivare il forte ritardo nell’implementazione, Mozilla ha sempre dichiarato che, considerando che l’impiego del codec AV1 necessita di un hardware piuttosto potente, gli utenti in possesso di computer con tali caratteristiche e, dunque, effettivamente in grado di servirsene sarebbero stati troppo pochi, circa il 2%.

Per l’esattezza, Microsoft ritiene che il codec AV1 funzioni solo sui PC che sono capaci di soddisfare i seguenti requisiti: CPU Intel Core di 11a generazione con grafica Intel Iris Xe o più recente; GPU NVIDIA RTX serie 30 o AMD Radeon RX serie 6000 con i driver necessari; sistema operativo Windows 10 1909 o versioni successive.