Firefox 100: Mozilla testa le possibili soluzioni

Quando Firefox (e Chrome) raggiungeranno la versione 100 potrebbero verificarsi problemi di visualizzazione con alcuni siti, in quanto i server non riescono ad identificare il browser mediante un user agent formato da tre cifre. Mozilla ha avviato un esperimento per verificare gli effetti reali e illustrato la possibile soluzione.

Firefox 100: problema e soluzione

Firefox 100 verrà rilasciato il 3 maggio 2022. L’user agent è la stringa che il browser invia nell’header HTTP, in modo tale che venga identificato dal server. Per l’ultima versione 97 è “ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0 ” su Windows. La stringa della versione 100 sarà invece “ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0 “.

Mozilla spiega che alcuni siti potrebbero non “leggere” il numero 100 e quindi impedire la corretta visualizzazione delle pagine web. Gli sviluppatori possono testare gli effetti reali con Firefox Nightly, scegliendo l’opzione “Firefox 100 User-Agent String” nelle impostazioni. In base alle prime segnalazioni sembra che ci siano problemi con Yahoo, Bethesda e HBO Go.

Nel caso in cui un sito non riconosca Firefox 100, Mozilla utilizzerà un meccanismo automatico di intervento: verrà inviato al sito un user agent con il numero 99. Se il problema riguarderà troppi siti, il numero verrà “congelato” a 99 in attesa di trovare altre soluzioni.