Firefox: Mozilla blocca il banner della sua VPN

Diversi utenti hanno segnalato la comparsa di un fastidioso banner in Firefox che consiglia di utilizzare Mozilla VPN per avere una maggiore privacy durante la navigazione. In seguito alle proteste ricevute, la software house ha deciso di rimuovere la pubblicità. È tuttavia possibile bloccarla attraverso le impostazioni avanzate del browser.

Mozilla VPN: pubblicità invasiva

Mozilla VPN è un servizio disponibile in diversi paesi, Italia inclusa. Sfrutta il protocollo WireGuard, consente di accedere ad oltre 500 server in 30 paesi e permette di collegare contemporaneamente fino a 5 dispositivi. Il costo dell’abbonamento è 4,99 euro/mese (piano annuale) o 9,99 euro/mese (piano mensile). Si tratta quindi di una buona soluzione per proteggere la privacy.

Mozilla ha scelto però un modo piuttosto fastidioso per pubblicizzare la sua VPN. A partire da ieri, diversi utenti hanno iniziato a vedere un pop-up che impedisce l’accesso all’interfaccia di Firefox. In alcuni casi viene mostrato un banner a schermo intero che blocca completamente il browser fino a 30 secondi.

L’invasività della pubblicità contrasta fortemente con i valori di Mozilla, tra cui quelli relativi alla libertà di scelta degli utenti. Il problema è stato segnalato anche su Bugzilla, ma ha ricevuto il tag RESOLVED WORKSFORME che indica il funzionamento previsto. Mozilla ha successivamente comunicato che si è trattato di un esperimento. Il risultato non è stato quello atteso, quindi la visualizzazione del pop-up è stata disattivata.