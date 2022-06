Firefox Translations: traduzione gratuita e offline

Mozilla ha annunciato un’estensione che permette di effettuare la traduzione delle pagine web in locale. Firefox Translations non si affida al cloud, come avviene per i tool offerti da Google e Microsoft, quindi garantisce la massima privacy. Il numero delle lingue supportate è ancora limitato, ma altre verranno aggiunte nei prossimi mesi.

Traduttore offline con Firefox

Mozilla partecipa da gennaio 2019 al Project Bergamot (finanziato dall’Unione Europea), insieme a University of Edinburgh, Charles University di Praga, University of Sheffield e University of Tartu. L’obiettivo del progetto è sviluppare una serie di tool in grado di funzionare offline, sfruttando il machine learning. Il codice del traduttore, i modelli delle lingue e gli algoritmi sono memorizzati sul computer, quindi nessun dato viene inviato sul cloud.

Il primo risultato è l’estensione Firefox Translations che può essere scaricata dal sito degli add-on e installata sulle versioni Nightly, Beta e stabile del browser. Al momento sono supportate 12 lingue: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, bulgaro, ceco, estone, islandese, portoghese, russo, norvegese bokmål e norvegese nynorsk. Per la lingua italiana è disponibile la traduzione in inglese e viceversa.

Quando viene rilevata una pagina in inglese, nella parte superiore di Firefox appare una barra con il pulsante Traduci (può essere anche visualizzata cliccando sull’icona nella barra degli indirizzi). Prima della traduzione della pagina vengono scaricate tutte le risorse necessarie (solo una volta per ogni lingua). È possibile escludere i siti e le lingue dalla traduzione, attivare la traduzione dei moduli e la traduzione automatica. Gli utenti possono anche partecipare ad un sondaggio per aiutare i collaboratori del progetto.