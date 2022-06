First Light 2022: Interpol arresta migliaia di scammer

Al termine di un’operazione internazionale di polizia, denominata First Light 2022, l’Interpol ha arrestato migliaia di persone coinvolte in truffe basate sull’ingegneria sociale. Ad Hong Kong sono stati scoperti veri e propri call center che effettuavano truffe telefoniche. Spesso queste attività criminali sfruttano anche il phishing o smishing, quindi è consigliato l’uso di antivirus che rilevano e bloccano simili minacce.

Falso rapimento per chiedere il riscatto

L’operazione First Light 2022, durata due mesi (dall’8 marzo all’8 maggio), ha visto la partecipazione delle forze di polizia di 76 paesi. Sono stati effettuati raid in diversi call center usati da gruppi criminali organizzati per attuare truffe di ogni tipo, principalmente via email e telefono. La tecnica utilizzata è quella dell’ingegneria sociale, attraverso la quale le vittime vengono ingannate e convinte ad eseguire determinate azioni, come il pagamento di denaro e la comunicazione di informazioni personali.

Al termine dell’operazione internazionale sono state identificate circa 3.000 sospettati e arrestate circa 2.000 persone (operatori, truffatori e riciclatori di denaro). L’Interpol ha inoltre sequestrato circa 4.000 conti bancari e circa 50 milioni di dollari di fondi illeciti.

La polizia di Singapore ha salvato un adolescente che era stato indotto con l’inganno a fingere di essere stato rapito, inviando video di se stesso con false ferite ai suoi genitori e chiedendo un riscatto di 1,5 milioni di euro. In diversi casi sono state attuate truffe con il classico schema Ponzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.