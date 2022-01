Fitbit Charge 5 è nuovissimo e già in promozione

Tra i migliori fitness tracker sul mercato ci sono proprio quelli di Fitbit che non possono proprio deluderti. Grazie a tutte le caratteristiche che integrano al loro interno praticamente rendono la tua vita più semplice ed è per tale motivo che sono tra i più ambiti nonostante potrebbero essere leggermente più costosi. Ma ei, dopotutto la qualità si paga o no?

In ogni caso ti informo che attualmente il nuovissimo modello Charge 5 è soggetto di un piccolo ribasso in corso su Amazon che ti permette di averlo a soli 169.99€. Considera che puoi pagarlo anche con finanziamento a Tasso Zero così la spesa diventa ancora più abbordabile.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci con un semplice abbonamento Prime.

Fitbit Charge 5: lo indossi e lo ami all'istante

Tra i pregi di Fitbit Charge 5 c'è il suo display ampio e a colori che ti fa innamorare a prima vista. Grazie alla colorazione nera è praticamente perfetto per ogni tipologia di polso quindi non farti problemi visto e considerato che una volta che lo indossi non vorrai più togliertelo.

I punti forti di questo dispositivo non possono che essere i sensori integrati al suo interno che ti consentono di tenere traccia praticamente di ogni aspetto della tua vita. Dall'attività sportiva al tuo stato di salute, tutto ciò che accade nel tuo corpo passa per questo display che rende lettura e la comprensione semplicissima. Conta che poi è anche impermeabile e con l'acquisto ottieni 6 mesi di abbonamento Premium Inclusi.

PS: la batteria non ti delude dal momento che con una semplice carica hai 7 giorni di autonomia assicurati anche con GPS attivato.

Acquista subito il tuo meraviglioso Fitbit Charge 5 su Amazon approfittando del piccolo ribasso e pagandolo appena 169.99 euro. Con le spedizioni Prima lo ricevi in quattro e quattr'otto.