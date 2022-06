Fitbit migliora il tracciamento del sonno (Premium)

I dispositivi Fitbit permettono di monitorare la qualità del sonno dal 2009. L’azienda, acquisita da Google nel 2019, ha annunciato una nuova funzionalità per gli utenti Premium (8,99 euro/mese). Sleep Profile permette di fornire informazioni accurate attraverso 10 metriche. Verrà quindi creato un profilo personalizzato e assegnata la specifica categoria, usando un animale come segno distintivo.

Profilo del sonno con Fitbit Premium

La ricercatrice di Google Karla Gleichauf ha spiegato che la funzionalità Sleep Profile è stata sviluppata sulla base dei dati raccolti da circa 60.000 utenti durante il periodo di un mese, tenendo conto di 10 metriche. Alcune erano già esistenti, come durata del sonno e sonno REM. Altre sono nuove, come tempo prima del sonno profondo e sonno interrotto.

Per avere un profilo del sonno accurato è necessario indossare un dispositivo Fitbit compatibile per almeno 14 notti ogni mese. I risultati verranno quindi mostrati sull’app su base mensile e confrontati con quelli ideali per età e sesso. L’azienda sottolinea però che la funzionalità non ha nessun scopo medico, quindi è sempre necessario consultare uno specialista.

L’algoritmo assegnerà ad ogni utente una categoria identificata con un animale: giraffa, orso, delfino, riccio, pappagallo e tartaruga. Ad esempio, gli utenti “giraffa” dormono poco, mentre gli utenti “orso” si addormentano quasi sempre allo stesso orario. Il profilo viene mostrato a cadenza mensile (e l’animale può cambiare da un mese all’altro).

La funzionalità Sleep Profile è disponibile per gli utenti Premium che possiedono i dispositivi Fitbit Sense, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe e Inspire 2, quasi tutti in offerta su Amazon (altre promozioni sono attese durante il Prime Day).

