Fitness tracker eccezionale a due spiccioli (coupon)

Il fitness tracker di Klihd è in promozione su Amazon a soli 12,59€. Il prezzo base è reso ulteriormente più economico da un piccolo coupon del 10%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Fitness tracker: cosa fa e cosa non fa questo modello

L'economicità è il valore base di questo fitness tracker, nonostante non sia la sua unica caratteristica. Capace di fornire discrete informazioni, è disponibile in colorazione nero ed è adatto sia ai polsi maschili che femminili.

Presenta un display a colori da 0.96 pollici. Non è un valore altissimo ma consente a ogni modo una lettura delle informazioni adeguata.

Stando alle informazioni fornite dal produttore, il prodotto contiene al suo interno delle tecnologie tali da consentire sia la rilevazione di dati sul benessere che sportivi.

In merito ai primi, i sensori integrati consentono la rilevazione della frequenza cardiaca dinamica, la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue e la rilevazione della pressione sanguigna.

Dal lato sportivo, invece, sono presenti tutti gli strumenti necessari a rilevare la performance sportiva e a calcolarne il relativo consumo di calorie, durata e passo sportivo mediante un sensore 3D.

La batteria vanta un'autonomia di più di sette giorni. Questa raggiunge i quindici qualora l'orologio venga utilizzato in modalità standby.

Il wearable è infine impermeabile certificato IP67 ed è compatibile sia con Android che iOS.

Puoi acquistare il fitness tracker a soli 12,59€ su Amazon in colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore a casa se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per chi opta per quelle presso punti di ritiro.

Attiva il coupon del 10% per ottenere l'extra sconto, la promozione è valida solo per oggi 11 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.