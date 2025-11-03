Flash Drive Samsung a 13€ con USB C, 64GB di spazio in più nella tasca

Non rinunciare a dello spazio aggiuntivo. Con la Flash Drive di Samsung hai un sistema di archiviazione in formato tascabile e soprattutto dalla velocità elevata. Dotato di USB C 3.2 e 64 GB di capacità, questo prodotto costa pochissimo grazie allo sconto in corso su Amazon. Approfitta del ribasso del 35%, aggiungila al carrello e falla tua a soli 12,99 euro invece di 19,99 euro.

La Flash Drive di Samsung è un prodotto efficiente. È da utilizzare per archiviare dei file, conservare foto o video o molto più semplicemente per trasferire documenti e vari da un dispositivo all’altro. Trattandosi di un prodotto con connettore USB C, lo sfrutti su tutti i dispositivi di ultima generazione. Non è raro, infatti, trovare laptop e notebook che ormai presentano solo questa tipologia di entrata (vedi i MacBook). Pertanto, con tecnologia USB 3.2 hai sia velocità elevate in scrittura (30 MB/s) che in lettura (300 MB/s) per rendere ogni processo più fluido e veloce. Nel caso tu abbia porte di generazioni precedenti, non ti preoccupare perché il sistema è retrocompatibile.

64 GB di spazio non sono né tanti né pochi. Per un utilizzo quotidiano e più che semplice del dispositivo, sono più che sufficienti. Il modello in questione, quindi, lo consiglio a chi fa un utilizzo classico del computer e che non grande richieste o lavora con file fotografici, di codice o e quindi con esigenze particolari. Infine, persino la sicurezza è di casa con questo modello visto che è resistente all’acqua, resistente agli urti, non teme i campi magnetici e le temperature estreme così come i raggi X.

Porta con te 64GB di spazio aggiuntivi. Acquista la Flash Drive Samsung con USB 3.2 ad appena 12,99 euro su Amazon. Approfitta ora dello sconto del 35% disponibile in pagina.