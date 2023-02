Fleishman a pezzi: guarda la serie in streaming

Tratta dall’omonimo romanzo di Taffy Brodesser-Akner, Fleishman a pezzi è la nuova serie disponibile da oggi per lo streaming su Disney Plus. Al debutto oltreoceano lo scorso novembre con il titolo originale Fleishman in trouble, tratta il delicato tema del divorzio con un taglio drammatico, ma al tempo stesso con i toni di una commedia.

Ha raccolto recensioni molto positive sia dalla critica sia dal pubblico, come riportano le media voto pari a 85% e 81% delle recensioni raccolte dall’aggregatore Rotten Tomatoes. Una curiosità: il font utilizzato per i titoli è molto simile a quel Windsor Condensed Light che da sempre contrassegna i film di Woody Allen; non un caso, considerando l’argomento. Senza anticipare nulla per non correre il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler, ecco di seguito una breve introduzione alla storia e il trailer diffuso dalla piattaforma.

Il quarantunenne recentemente divorziato Toby Fleishman si immerge negli appuntamenti basati sulle app di dating con il tipo di successo che non ha mai avuto in gioventù. Poi, la sua ex moglie scompare, lasciandolo con i loro due figli piccoli e nessuna idea di dove sia o se pensi di tornare.

Per quanto riguarda il cast di attori, troviamo Jesse Eisenberg (Mark Zuckerberg in The Social Network), Claire Danes, Lizzy Caplan, Adam Brody, Meara Mahoney Gross e Maxim Swinton.

La serie ha ottenuto il rating 18+ ed è dunque visibile solo da un pubblico adulto. A comporla sono in totale otto episodi, tutti disponibili fin da subito con doppiaggio in italiano per una maratona di streaming.

