Scrivania motorizzata FlexiSpot E7 Pro: 180 kg di portata e altezza su misura

Una postazione di lavoro con due monitor, un computer desktop, periferiche e accessori è spesso il “posto di comando” per tanti professionisti. E se fosse possibile cambiare posizione senza interrompere quello che stiamo facendo, semplicemente premendo un pulsante? È proprio questa l’idea alla base della FlexiSpot E7 Pro, una scrivania elettrica regolabile in altezza che punta su stabilità, capacità di carico e personalizzazione.

Con l’arrivo del Black Friday 2026, FlexiSpot propone inoltre un calendario di offerte dedicate a chi desidera rinnovare il proprio ufficio domestico o professionale. Tra le iniziative più interessanti spicca quella del 12 novembre, con E7 Pro disponibile a partire da 249,99 euro, per un numero limitato di unità. E dal 27 al 30 novembre arriveranno ulteriori promozioni, comprese opportunità di cashback del 100% sugli ordini idonei.

FlexiSpot E7 Pro: una scrivania che si adatta alla postazione, non viceversa

Chi lavora quotidianamente al computer conosce bene il problema delle scrivanie tradizionali: l’altezza del piano rimane invariata, indipendentemente dalla statura dell’utilizzatore, dalla sedia e dalle attività svolte.

La scrivania elettrica FlexiSpot E7 Pro affronta il problema attraverso un sistema di regolazione automatico che consente di alternare la posizione seduta a quella in piedi, mantenendo sul piano di lavoro tutti i dispositivi collegati.

La versione E7 Pro 2026 presenta una struttura a due motori con meccanismo autobloccante migliorato, progettata per offrire maggiore stabilità e un movimento uniforme: la scrivania raggiunge una portata dinamica di 180 kg e una capacità statica fino a 260 kg. Numeri particolarmente interessanti per chi utilizza workstation impegnative, con due o tre monitor, supporti articolati, computer desktop e dispositivi professionali.

La struttura a C, con le colonne posizionate verso la parte posteriore del piano, favorisce inoltre la disponibilità di spazio per le gambe, senza sacrificare il sostegno necessario alla superficie di lavoro.

Due motori, regolazione al millimetro e rumorosità contenuta

Uno degli aspetti tecnologici più interessanti della E7 Pro riguarda il sistema di sollevamento. Nella versione 2026, i due motori consentono una velocità di regolazione fino a 50 mm al secondo, con un livello di rumorosità inferiore a 45 dB. Uno spostamento di 30 cm richiede circa 6 secondi, senza dover rimuovere monitor, tastiera o altri accessori, purché il carico complessivo rispetti i limiti previsti.

L’intervallo di regolazione va da 63,5 a 128,5 cm, mentre la larghezza della struttura può essere adattata da 110 a 190 cm. La compatibilità con piani da 120 a 200 cm di lunghezza e da 60 a 80 cm di profondità permette di realizzare configurazioni molto diverse: dalla scrivania compatta per notebook fino alla postazione con monitor ultrawide e numerose periferiche.

Il sistema di comando integra un display LED touch con memorie di altezza: si possono registrare le posizioni preferite e richiamarle senza dover effettuare ogni volta una nuova regolazione manuale.

Particolarmente utile anche la protezione anticollisione, progettata per rilevare eventuali ostacoli durante il movimento del piano. Non manca il blocco dei comandi, che aiuta a evitare attivazioni involontarie.

Una soluzione interessante anche per creator, sviluppatori e gamer

Una scrivania regolabile non serve soltanto a lavorare in piedi. Il vantaggio principale consiste nella possibilità di adattare l’altezza del piano alle diverse attività, anziché modificare continuamente la propria posizione per adeguarsi a una superficie fissa.

Chi si occupa di sviluppo software può scegliere una configurazione per le lunghe sessioni di programmazione; un’altra per consultare documentazione o partecipare alle riunioni. Un creator può passare dalla scrittura al montaggio video, mentre chi utilizza la postazione anche per giocare può recuperare rapidamente l’altezza preferita.

La E7 Pro offre inoltre un sistema di gestione dei cavi integrato, un dettaglio da non sottovalutare quando il piano ospita più monitor e numerose apparecchiature.

Con una scrivania motorizzata, infatti, non basta nascondere i cavi: è fondamentale lasciare una lunghezza sufficiente affinché alimentazione, collegamenti video e periferiche possano seguire il movimento senza subire trazioni.

Un altro elemento interessante è la porta USB-C da 20 W integrata nel pannello di controllo, utilizzabile per alimentare o ricaricare dispositivi compatibili: una vera comodità per smartphone e piccoli accessori che evita di occupare un’ulteriore presa sulla scrivania.

Black Friday FlexiSpot: cashback del 100% e altre offerte a novembre

Le opportunità non terminano il 12 novembre. FlexiSpot ha predisposto un ricco calendario promozionale che coinvolge anche gli altri modelli della famiglia E7, oltre a sedie ergonomiche e soluzioni per l’ufficio.

Tra le iniziative annunciate spicca quella del 16 novembre, dedicata alla scrivania E7 Plus, con prezzi a partire da 379,99 euro per la sola struttura, limitatamente alle prime unità disponibili. Dal 23 al 26 novembre arriveranno ulteriori offerte su diversi modelli di scrivanie elettriche.

Il momento più atteso sarà però il Black Friday, dal 27 al 30 novembre 2026. FlexiSpot ha annunciato un’iniziativa che consentirà a un numero limitato di clienti di ottenere un cashback del 100% sugli ordini idonei, fino a un massimo di 1.000 euro per ordine. Le occasioni per accedere al rimborso integrale saranno distribuite su quattro appuntamenti: il 27 novembre a mezzanotte per i primi 50 ordini, il 28 e 29 novembre alle 10:00 per i primi 15 ordini di ciascuna giornata e il 30 novembre alle 10:00 per i primi 30 ordini.

Non è tutto: il 30 novembre, a partire dalle 20:00, è prevista un’ulteriore promozione con sconti fino al 50%, riservati ai primi 10 ordini idonei, seguiti da scaglioni del 30%, 12% e 11% per quantitativi progressivamente maggiori.

Chi desidera rinnovare la propria postazione informatica può quindi approfittare dei prossimi giorni per confrontare le caratteristiche delle diverse scrivanie, scegliere la configurazione più adatta e individuare il momento migliore per l’acquisto.

Tutte le promozioni del Black Friday 2026, i prodotti coinvolti e le condizioni di partecipazione sono consultabili nella pagina ufficiale FlexiSpot dedicata alle offerte.

In collaborazione con FlexiSpot