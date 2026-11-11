Early Black Friday Godeal24: Windows 11 Pro a 12,25€ e Office 2024 a 22,11€

Le promozioni del Black Friday iniziano in anticipo su Godeal24, con prezzi ridotti su software per il lavoro quotidiano e l’aggiornamento del PC. Tra le offerte principali figurano Office 2024 Pro Plus a 22,11€ e Windows 11 Pro a 12,25€. Per chi utilizza più dispositivi è disponibile anche un account Office 365 Pro Plus per cinque dispositivi, valido un anno, a 35,99€.
La licenza Office 2024 Pro Plus per un PC comprende Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access. Tra le novità figurano nuove funzioni di Excel, Cameo in PowerPoint e il recupero delle sessioni di Word. A differenza delle formule in abbonamento, questa edizione si acquista con un pagamento una tantum, senza rinnovi periodici.
Per aggiornare il computer è disponibile Windows 11 Pro a 12,25€. L’edizione professionale offre funzionalità come la crittografia BitLocker, Desktop remoto, Hyper-V e Windows Sandbox, utili per sicurezza, accesso a distanza e virtualizzazione. In alternativa, l’account Office 365 Pro Plus per cinque dispositivi costa 35,99€ per un anno e può interessare chi lavora su più computer.
Office 2024 e Microsoft 365: le offerte disponibili
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 22.11€
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 61.11€ (Only 20.37€/PC)
- Office 2024 Pro Plus Key – 5 PCs – 95.11€ (Only 19.02€/PC)
- Office 365 Personal Global – 1 Year – 78.99€
- Office 365 Family Global – 1 Year – 98.99€
- Office 365 Pro Plus Account – 5 Devices – 1 Year – 35.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 11€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 98€
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
Windows 11 Pro a 12,25€: prezzi e versioni in promozione
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
Bundle Windows e Office: le combinazioni con codice SGO62
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 95€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 85€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32.55€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32.25€
Licenze multiple Windows: pacchetti per 50 e 100 PC
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Only 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only 6.99€/Key)
I software per PC possono semplificare il lavoro quotidiano, dalla gestione dei documenti alla protezione dei dati. Godeal24 affianca alle licenze Microsoft una selezione di utility per manutenzione, backup e gestione dei file, disponibili a prezzi promozionali.
Altri software e utility per PC in offerta
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16.99€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 13.93€
Consulta le altre offerte sulle utility
Godeal24: consegna digitale e assistenza clienti
Quando si acquista una licenza software online è importante considerare le modalità di consegna, l’assistenza e le condizioni di attivazione. Godeal24 dichiara di offrire licenze software con consegna digitale immediata, supporto clienti dedicato e senza spese di spedizione o costi nascosti.
Secondo il rivenditore è inoltre disponibile assistenza tecnica gratuita prima e dopo l’acquisto, anche per le procedure di attivazione. Godeal24 segnala migliaia di recensioni e una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot; il dato è riportato dal materiale promozionale.
Contatto assistenza Godeal24: service@godeal24.com