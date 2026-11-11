Early Black Friday Godeal24: Windows 11 Pro a 12,25€ e Office 2024 a 22,11€

Le promozioni del Black Friday iniziano in anticipo su Godeal24, con prezzi ridotti su software per il lavoro quotidiano e l’aggiornamento del PC. Tra le offerte principali figurano Office 2024 Pro Plus a 22,11€ e Windows 11 Pro a 12,25€. Per chi utilizza più dispositivi è disponibile anche un account Office 365 Pro Plus per cinque dispositivi, valido un anno, a 35,99€.

La licenza Office 2024 Pro Plus per un PC comprende Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access. Tra le novità figurano nuove funzioni di Excel, Cameo in PowerPoint e il recupero delle sessioni di Word. A differenza delle formule in abbonamento, questa edizione si acquista con un pagamento una tantum, senza rinnovi periodici.

Per aggiornare il computer è disponibile Windows 11 Pro a 12,25€. L’edizione professionale offre funzionalità come la crittografia BitLocker, Desktop remoto, Hyper-V e Windows Sandbox, utili per sicurezza, accesso a distanza e virtualizzazione. In alternativa, l’account Office 365 Pro Plus per cinque dispositivi costa 35,99€ per un anno e può interessare chi lavora su più computer.

Office 2024 e Microsoft 365: le offerte disponibili

Windows 11 Pro a 12,25€: prezzi e versioni in promozione

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Licenze multiple Windows: pacchetti per 50 e 100 PC

I software per PC possono semplificare il lavoro quotidiano, dalla gestione dei documenti alla protezione dei dati. Godeal24 affianca alle licenze Microsoft una selezione di utility per manutenzione, backup e gestione dei file, disponibili a prezzi promozionali.

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Godeal24: consegna digitale e assistenza clienti

Quando si acquista una licenza software online è importante considerare le modalità di consegna, l’assistenza e le condizioni di attivazione. Godeal24 dichiara di offrire licenze software con consegna digitale immediata, supporto clienti dedicato e senza spese di spedizione o costi nascosti.

Secondo il rivenditore è inoltre disponibile assistenza tecnica gratuita prima e dopo l’acquisto, anche per le procedure di attivazione. Godeal24 segnala migliaia di recensioni e una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot; il dato è riportato dal materiale promozionale.

Contatto assistenza Godeal24: service@godeal24.com