FlexTax: coupon per fatturazione elettronica e consulenza

Dato che anche per le Partite Iva in regime forfettario si paventa l'inserimento della fattura elettronica fino ad ora evitata, entro il 2023, occorre premunirsi cercando un servizio che offra la giusta assistenza. Come FlexTax.

Società con sede a Torino, FlexTax è già il portale di riferimento delle partite Iva in regime ordinario e forfettario. L'obiettivo è quello di informare le aziende e offrire loro servizi di alta professionalità e strumenti tecnologici di supporto alla gestione aziendale al giusto prezzo.

I consulenti fiscali di FlexTax gestiscono la contabilità, la dichiarazione dei redditi, F24, intrastat e

l’eventuale apertura della Partita Iva a partire da 259€ + Iva.

Tuttavia, di seguito diremo come poter usufruire di un Coupon sconto.

FlexTax: prezzi

Ecco alcuni dei prezzi previsti da FlexTax riportati sul sito ufficiale:

Apertura Partita Iva e gestione della contabilità da 279€ + Iva

Cambio consulente: passando a FlexTax la propria contabilità sarà portata avanti a partire da 259€ + Iva

Assistenza: Assistenza illimitata telefonica e via Ticket

Team fiscale: Un team di consulenti fiscali con più di 20 anni di esperienza

Garanzie: 60 giorni soddisfatto o rimborsato

Gestionale di Fatturazione incluso con 100 Fatture elettroniche, report e tool per la gestione aziendale

FlexTax si sta facendo anche pubblicità sui principali canali digitali di Mediaset, come:

Canale 5 Italia1 Rete4 Iris Tgcom

FlexTax opinioni e recensioni

Su Trustpilot, FlexTax al momento della scrittura ha una recensione media di 4,8 su 445 recensioni totali. Quindi sfiora le 5 stelle!

Ecco qualche esempio di recensione e opinione su FlexTax:

FlexTax: LA piattaforma da scegliere!

Mi sono iscritta alla piattaforma spinta dalle recensioni, ed ho aperto la P.IVA in regime forfettario.

Che dire: sono estremamente soddisfatta! Le mie consulenti Maria Grazia e Sandra sono velocissime a rispondere a qualsiasi tipo di dubbio e richiesta e la loro competenza e professionalità è estrema. La piattaforma online è semplice ed intuitiva. Grazie a Flextax ho capito che la burocrazia può essere semplice!

Un inizio promettente

Ho iniziato da poco ad utilizzare la piattaforma.

L'inizio sembra promettere bene.

L'idea di avere tutte le informazioni contabili in un unico posto è sicuramente vincente.

La semplicità dovrebbe essere il denominatore comune tra tutte le fasi di processo.

Spero di confermare quanto appena detto fra un anno.

Ottimo servizio, nulla da eccepire.

Ottimo servizio, con tariffe vantaggiose ma senza rinunciare a nulla.

Consulenza impeccabile e sempre disponibile ad assisterti, in tutte le forme di contatto i tempi di attesa sono minimi anche considerando il tipo di richieste che devono gestire. Davvero nulla da eccepire, se ne avete bisogno non pensate oltre e affidatevi a loro.

Qui puoi trovare il coupon di 20 euro per iscriverti