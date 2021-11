Flip PDF Plus Pro (Mac): ottieni sconto con coupon

Flip PDF Plus Pro è un utilissimo tool per realizzare file in stile flip-book. Il programma è completo di bellissimi template predefiniti e di una grande quantità di strumenti utili a personalizzare ogni tuo progetto: dai libri digitali alle brochure, fino ai cataloghi interattivi in grado di supportare multimedia come video, immagini e hyperlink. Un software davvero alla portata di tutti, che può essere acquistato con uno sconto nella sua versione compatibile con Mac grazie all'esclusivo coupon H946I673 che farà calare il prezzo a 297,74 euro.

Flip PDF Plus Pro: esempi di progetto

Sono diverse le cose che puoi fare con Flip PDF Plus Pro. Un esempio di progetto sono gli eBook digitali e interattivi, per i quali il software mette a disposizione tantissime utili funzioni. Un esempio è la possibilità di inserire watermark, testi, immagini e date dinamiche, di generare un file HTML per la lettura online oppure una APK per leggerli online su dispositivi Android. Il programma offre tantissimi template predefiniti, temi e molto altro utile a personalizzare in tutto e per tutto la tua opera, ad esempio modificando le dimensioni dei margini oppure inserendo musica di sottofondo.

Potrai definire la lingua del tuo progetto, aggiungervi una password o valutarne le statistiche online con Google Analytics. Gli eBook prodotti saranno dei veri e propri libri digitali: potrai sfogliare le pagine trascinandone un angolo verso sinistra oppure lasciare che sia il sistema a girarle per noi; potrai anche visualizzarle a tutto schermo, zoommare, aggiungere annotazioni, forme ed evidenziare alcune parole. Ovviamente sarà possibile anche scaricare singole pagine e stamparle a tuo piacimento.

Flip PDF Plus Pro, nella sua versione compatibile con Mac, può essere acquistato risparmiando sul prezzo di listino aggiungendo il coupon H946I673 in fase di acquisto. Il totale ammonterà così a 297,74 euro. Una volta acquistato il software, sarà tuo per sempre. E nel caso in cui non fossi soddisfatto del programma, potrai ottenere un rimborso completo entro 30 giorni.