FlipBuilder: lo strumento professionale per i documenti interattivi

Quella che ti riportiamo oggi è un’offerta su uno strumento professionale dalle potenzialità praticamente illimitate. Si tratta di Flip PDF Plus, una suite per la creazione di eBook, brochure o qualsiasi altra documentazione in formato digitale e interattivo.

Generatore di flipbook Flip PDF Plus: caratteristiche

Flip PDF Plus si rivolge per lo più ai professionisti che desiderano un alleato nello sviluppo e la condivisione di documenti. Uno dei vantaggi fondamentali è senza dubbio quello di poter importare i file PDF direttamente all’interno del software. Questo consente di convertire in flipbook qualsiasi file PDF, e di modificarlo per adattarlo meglio alle tue esigenze. Il file verrà automaticamente convertito in formato HTML5 così da poter essere accessibile da qualsiasi piattaforma. Potrai inserire il tuo logo nella barra degli strumenti, così come collegamenti ipertestuali, animazioni personalizzate, immagini e tanto altro. Il programma, infatti, include numerosi temi, scene, sfondi e plugin per realizzare un progetto identificativo della tua attività. In meno di 10 minuti, grazie ad un’interfaccia assolutamente user-friendly ed intuitiva, potrai creare qualsiasi tipo di documento interattivo.

Pubblicazione e vendita

Molto interessante le varia modalità di pubblicazione del proprio documento, che sfruttano soluzioni online ed offline. Nel primo caso, infatti, potrai pubblicare il libro all’interno del tuo server in modo da essere immediatamente consultabile. In alternativa, è possibile pubblicare il libro come file exe, app o addirittura apk per i sistemi Android. In buona sostanza con qualsiasi sistema operativo, su qualsiasi piattaforma, i tuoi utenti decidano di accedere, il tuo lavoro sarà sempre compatibile. Non manca, inoltre, la possibilità di pubblicare i propri progetti direttamente sul cloud di FlipBuilder, senza bisogno di FTP o altri strumenti di upload. Chiude la dotazione FlipBuilder Shopping Cart. Si tratta di una soluzione di vendita da poter integrare su qualsiasi sito, così da avere subito pronto uno strumento completo per vendere le tue creazioni online. Include il pulsante “acquista ora” e la funzionalità carrello, in modo da ottimizzare i risultati in tempo record. Tutto ciò che possiamo dirti, è che ti fornirà lo strumento definitivo per generare in modo semplice, veloce e soprattutto professionale i tuoi libri interattivi.

Grazie ad uno sconto del 20%, Flip PDF Plus può essere tuo a soli 135 euro direttamente dal sito dell’azienda.