Flipper Zero torna su Amazon ed è subito in sconto

Il multi-tool Flipper Zero è tornato in sconto su Amazon. L’offerta di oggi permette di risparmiare 40 euro rispetto al prezzo mediano del dispositivo, uno dei prodotti più desiderati dai geek (e non solo), un vero e proprio coltellino svizzero hi-tech in grado di fare qualsiasi cosa.

-40€ sul prezzo di Flipper Zero: ora su Amazon

A vederlo può sembrare innocuo, con il suo design che richiama un po’ alla mente quello dei vecchi lettori MP3, ma nella scocca bianca e arancio racchiude: chip CC1101, antenna da 433 MHz con raggio d’azione pari a 50 metri, emulatore di onde sotto 1 GHz, lettori ed emulatori RFID e NFC, Bluetooth Low Energy 5.0, infrarossi, Touch Memory, USB, microSD e batteria da 2.100 mAh. C’è poi un piccolo display LCD monocromatico da 1,4 pollici con risoluzione 128×64 pixel. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Cosa si può fare con Flipper Zero? Beh, sarebbe più rapido e semplice elencare cosa non può fare. Sono davvero tante le funzionalità supportate come l’interazione con gli apparecchi e gli elettrodomestici, la lettura delle carte e delle tessere di vario tipo, la connessione alle applicazioni degli ecosistemi mobile, lo storage e così via.

Oggi è possibile acquistarlo al prezzo finale di 200 euro invece di 240 euro come da media recente. Lo sconto è applicato in automatico e non è necessario inserire alcun coupon né codice. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna garantita in pochi giorni.

Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta: considerando la domanda, il sol sold out potrebbe essere dietro l’angolo. Agli interessati si consiglia dunque di metterlo subito nel carrello. Ricordiamo che il progetto che ha portato al lancio di Flipper Zero è nato anni fa su Kickstarter: un’iniziativa fin da subito capace di conquistare il cuore degli smanettoni.

