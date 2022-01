Flowe regala 3 mesi omaggio di Playstation Plus

Il conto Flowe consente di sviluppare il tuo potenziale, ma, al contempo, prendendoti cura del Pianeta.

Con questo conto, potrai mettere da parte i soldi per raggiungere i tuoi obiettivi, salire di livello con i badge, crescere con i video focus, confrontarsi con la community.

La Flowe Card è invece la carta di debito in legno che rispetta rigorosi standard ambientali. In più, ad ogni richiesta sarà impiantato un albero in Guatemala per compensare la CO2, sostenendo l’economia e l’alimentazione delle famiglie locali.

Tutto ciò che riguarda la tua carta è in una sola schermata: vedi o nascondi il pin, bloccala e sbloccala con un tap, disattivala per sempre e poni limiti settimanali o mensili alle tue spese.

Insomma, tutta la sicurezza che ti serve è a portata di mano.

Di recente, Flowe ha aggiunto la possibilità di giocare a PlayStation Plus per 3 mesi gratis. Vediamo come.

Come ottenere PlayStation Plus gratis con Flowe

Giocare alla PlayStation® è un’altra storia con l’accesso a multigiocatore online, giochi mensili, sconti esclusivi su PlayStation®Store e tanto altro.

Come fare? Segui questi passaggi:

Scarica Flowe e mentre ti registri inserisci il Promo Code SONYPS Fai una prima transazione con la carta di almeno 10€ Ricevi 3 mesi di PlayStation Plus in omaggio

Flowe cos'è

Grazie alla partnership con Doconomy è possibile stimare la CO2 prodotta dalle tue spese con la Flowe Card Mastercard e cercare di compensarla in un secondo momento – per esempio – piantando alberi.

Nel corso della loro vita media assorbiranno le emissioni, creando una vera e propria foresta.

Ma non solo ambiente, anche salute! Otterrai vere e proprie pillole di saggezza per il tuo benessere e miglioramento personale. Migliora le tue soft skills con le serie e mini puntate dei nostri migliori esperti.

Il mondo di Flowe si presenta come un videogioco. Vinci badge, sali di livello, sblocca le gemme e ottieni sconti e offerte per il Bazar. La tua esperienza in Flowe sarà uno spasso grazie ad Arcadia, la sua community che conta già più di 684.002 Flome.

Dunque, il progetto Flowe mantiene una sua etica eco-sostenibile, ma anche una propensione al sociale. Creando una rete di persone che non metta in secondo piano l'aspetto umano dell'economia.

Il tutto, aggiungendo la possibilità di giocare alla mitica Playstation che da ormai oltre un quarto di secolo impera tra i videogiochi. Approfitta della promo da qui.