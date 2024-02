FlowGPT, l'alternativa al GPT Store di OpenAI

Qualche mese fa OpenAI ha lanciato il GPT Store. Questa piattaforma permette a chiunque di creare e pubblicare chatbot personalizzati alimentati dall’AI. Nonostante l’innegabile potenziale, GPT Store presenta un grosso limite: obbliga all’utilizzo esclusivo dei modelli OpenAI. Un vincolo inaccettabile per molti sviluppatori e utenti.

Ecco perché diverse startup stanno lavorando a valide alternative. Tra queste spicca FlowGPT, una sorta di “app store” dedicato ai modelli di nuova generazione, come Gemini, Claude e DALL-E 3. FlowGPT permetterà di creare liberamente applicazioni basate su questi e altri sistemi GenAI all’avanguardia, pubblicandole e ricevendo compensi per il proprio contributo alla community.

Nasce FlowGPT, la piattaforma per condividere app basate su modelli AI

Jay Dang e Lifan Wang hanno fondato FlowGPT con l’obiettivo di creare una piattaforma che permettesse alle persone di sviluppare e condividere facilmente applicazioni basate sull’intelligenza artificiale di nuova generazione. La startup ambisce ad abbassare la barriera di accesso all’utilizzo dell’AI, fornendo infrastrutture e strumenti in un ecosistema completo per i creatori di app alimentate da modelli AI.

Gli utenti di FlowGPT possono accedere ad un catalogo di app consigliate per categorie di interesse e i developer hanno a disposizione funzionalità per personalizzare il comportamento e l’interfaccia delle proprie creazioni.

Come funziona FlowGPT

Per usare le app GenAI, basta aprire una finestra di chat simile a quella di ChatGPT e digitare il proprio prompt. Si può anche interagire con le app dando feedback positivi o negativi, condividendo i link alle conversazioni o inviando suggerimenti ai creatori delle app. Ogni app ha una descrizione, una data di creazione, un numero di utilizzi e un modello consigliato dal creatore.

Il modello consigliato è importante perché le app GenAI sono essenzialmente dei suggerimenti che influenzano il comportamento dei modelli di linguaggio. Ad esempio, l’app “TitleTuner” fa ottimizzare a ChatGPT i titoli per i motori di ricerca. L’app “SchoolGPT” fa risolvere a ChatGPT problemi di matematica, fisica e chimica.

I problemi di FlowGPT

FlowGPT dipende fortemente da ChatGPT, che è il modello di linguaggio più usato e versatile. Tuttavia, ChatGPT non è perfetto e può presentare dei problemi quando si cambia il modello predefinito o quando si incontra dei limiti imposti dal modello stesso.

A volte, il modello scelto non è adatto al tipo di app che si vuole usare. Ad esempio, se si usa un modello che non conosce bene la matematica, si otterranno delle risposte sbagliate o incoerenti. Altre volte, il modello ha dei filtri e delle protezioni che impediscono di generare certi tipi di testi. Ad esempio, se si cerca di generare dei testi offensivi o illegali, il modello potrebbe rifiutarsi di rispondere o dare delle risposte vaghe o irrilevanti.

Questo porta a un altro problema di FlowGPT: la sicurezza. Alcune delle app GenAI più popolari sono in realtà dei tentativi di eludere le misure di sicurezza dei modelli. Ci sono diverse versioni di DAN, un metodo di richiesta che fa rispondere i modelli senza vincoli. Ci sono anche app come WormGPT, che promette di generare malware, e app di simulazione di appuntamenti, che violano le regole di OpenAI.

Queste app possono essere pericolose, sia per gli utenti che per la società. Alcune app si spacciano per terapeuti o esperti di salute, ma i modelli GenAI non sono affidabili in questi ambiti. Uno studio ha mostrato che ChatGPT dava raramente dei riferimenti utili per chi cercava aiuto per il suicidio, la dipendenza o la violenza sessuale. Altre app possono essere offensive, come quelle che generano nudi deepfake con un generatore di immagini AI.

FlowGPT ha un sistema di segnalazione e un’opzione per i contenuti sensibili, ma la moderazione è scarsa. La homepage è piena di app GenAI discutibili e la levetta per i contenuti sensibili non fa molta differenza.

Il futuro di FlowGPT

Nonostante i problemi, FlowGPT ha attirato l’attenzione di molti utenti e investitori. Il fondatore Dang, sostiene che la sua piattaforma è etica e rispettosa delle regole, e che sta collaborando con esperti di etica dell’AI per ridurre i rischi. Dang afferma di voler “garantire la sicurezza pubblica” con le sue politiche di mitigazione del rischio.

Gli investitori sembrano fiduciosi. Questa settimana, Goodwater ha guidato un round di 10 milioni di dollari in FlowGPT, con la partecipazione del finanziatore esistente DCM.