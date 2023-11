Compra la Collector's di FNAF: Security Breach per PS5

Hai visto FNAF al cinema e vuoi rivivere le stesse emozioni della sala? Non hai avuto il coraggio di farlo? Non importa, hai la possibilità di immergerti nelle atmosfere inquietanti di Five Nights at Freddy’s: Security Breach con la Collector’s Edition per PS5 in vendita su Amazon.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach, la Collector’s per PS5

Quali sono i contenuti? Eccoli: la copia fisica del gioco survival horror, un set di spille, un peluche reversibile alto 30 centimetri di assistente all’asilo nido, una calamita di Mr. Hippo, la statuina di Vanny e lo SteelBook da collezione. L’incipit della storia è quella che vede il bambino protagonista, Gregory, rimanere intrappolato tutta la notte nella pizzeria futuristica Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex, in compagnia delle sue mascotte animatroniche. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

La Collector’s Edition di Five Nights at Freddy’s: Security Breach per PlayStation 5 è in vendita su Amazon al prezzo di 123,50 euro.

