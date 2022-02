FNATIC STREAK65: Tastiera da Gaming in Super Offerta (-40%)

La tastiera FNATIC STREAK65 si trova in offerta su Amazon a 74,99€, lo sconto del 40% porta la tastiera da gaming al prezzo più basso di sempre, con un risparmio di oltre 50 euro.

Le periferiche FNATIC rappresentano una soluzione perfetta per i PC gamer più esigenti, che cercano sempre il massimo delle prestazioni in gioco. Rispetto ad altri marchi, spesso ben più costosi, il noto team eSport riesce ad offrire periferiche di ottima qualità ad un prezzo piuttosto competitivo. Questa STREAK65 è la sorella minore delle già apprezzate STREAK e Mini Streak, si tratta del modello più compatto, con un design 65% che rinuncia sia al tastierino numerico che ai tasti funzione.

Negli ultimi anni questo formato ha preso molto piede tra i gamer, sempre più giocatori professionisti e amatori esigenti scelgono tastiere compatte e leggere. La compattezza permette alla periferica di occupare meno spazio sulla scrivania, lasciando maggior spazio di manovra al movimento del mouse, un aspetto fondamentale per moltissimi giocatori.

Oltre al formato, a contribuire alle ottime prestazioni in game ci sono gli ottimi switch meccanici FNATIC. La STREAK65 monta tasti low-profile, più bassi rispetto al solito, e la corsa rapida e netta degli switch consente un’eccellente reattività dei comandi.

Come ogni prodotto da gaming che si rispetti, anche la tastiera FNATIC è dotata di un sistema di illuminazione RGB, controllabile tramite l’apposito software per PC.

Con questo sconto è impensabile lasciarsela scappare, la Fnatic STREAK65 è la tastiera ideale per i giocatori più esigenti, che cercano una tastiera top di gamma dalle dimensioni ultra compatte. Oggi è in offerta su Amazon a 74,99€, si tratta del minimo storico per la periferica da gioco, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

