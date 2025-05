Fogli di Google: si può usare Gemini per modificare senza menu

Google ha potenziato le capacità di Gemini all’interno di Fogli. Finora l’assistente AI poteva offrire suggerimenti o generare contenuti, ma adesso può anche intervenire direttamente sulle celle, sul layout e sulla struttura dei fogli di calcolo. Non serve più scavare nei menu per trovare opzioni specifiche per formattare colonne, applicare filtri, ordinare dati o eseguire operazioni ripetitive.

Gemini può modificare i fogli di calcolo con un semplice comando

Invece di perdersi tra le impostazioni, ora basta descrivere a Gemini cosa si vuole fare. Le modifiche che si possono richiedere all’AI includono:

Creare menu a discesa : consente di aggiungere facilmente menu a discesa per la convalida dei dati. Basta chiedere a Gemini di “creare un menu a discesa per le categorie di prodotto nella colonna B“.

: consente di aggiungere facilmente menu a discesa per la convalida dei dati. Basta chiedere a Gemini di “creare un menu a discesa per le categorie di prodotto nella colonna B“. Applicare formattazione condizionale : evidenzia i punti dati chiave con regole di formattazione personalizzate, ad esempio: “evidenzia in verde le vendite superiori a 1000 dollari“.

: evidenzia i punti dati chiave con regole di formattazione personalizzate, ad esempio: “evidenzia in verde le vendite superiori a 1000 dollari“. Generare tabelle pivot : per riassumere e analizzare grandi set di dati con tabelle pivot generate automaticamente. Basta chiedere a Gemini di “creare una tabella pivot che mostri le vendite totali per regione“.

: per riassumere e analizzare grandi set di dati con tabelle pivot generate automaticamente. Basta chiedere a Gemini di “creare una tabella pivot che mostri le vendite totali per regione“. Applicare filtri : permette di restringere velocemente la visualizzazione dei dati. Ad esempio, “filtra il foglio in modo da mostrare solo gli ordini effettuati ad aprile“.

: permette di restringere velocemente la visualizzazione dei dati. Ad esempio, “filtra il foglio in modo da mostrare solo gli ordini effettuati ad aprile“. Ordinare i dati: organizza i dati per una migliore analisi. Basta un prompt come “ordina il foglio per fatturato, dal più alto al più basso“.

Una volta effettuata una richiesta, Gemini la elabora e mostra un’anteprima delle modifiche suggerite in una scheda. Si può quindi rivedere la modifica proposta prima di fare clic sul pulsante “Applica” per apportare le modifiche al foglio. C’è anche un’opzione di annullamento e impostazioni che permettono di regolare la modifica prima di applicarla.

Disponibilità e limiti

Attualmente, Gemini può modificare solo un intervallo alla volta in un foglio di lavoro: questo significa che se si vuole intervenire su più tabelle contemporaneamente, si deve fare separatamente. Google ha specificato che la funzionalità è ancora in evoluzione e presenta alcuni limiti. Alcuni strumenti avanzati di Fogli non sono ancora compatibili con l’assistente AI, come i menu a discesa con selezione multipla; la formattazione condizionale avanzata e le tabelle pivot avanzate. Big G ha assicurato che colmerà queste lacune nei prossimi aggiornamenti.

La nuova funzione è già in fase di roll out graduale, ed è disponibile solo per determinati piani: Google Workspace Business Standard e Plus; Enterprise Standard e Plus; Gemini Education e Gemini Education Premium e Google One AI Premium.