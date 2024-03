Forgia la tua ricchezza: 4 criptovalute per ottenere profitti quest'anno

Aptos (APT) ha annunciato una nuova partnership AI. Anche Sei sta collaborando con una nuova rete DeFi. Altrove, i problemi normativi di Worldcoin (WLD) in Spagna continuano.

NuggetRush (NUGX) si è unita alla corsa degli altcoin di gioco più importanti. I numeri della sua prevendita hanno superato le aspettative, attirando investitori dal settore delle valute digitali. Ma NUGX è in grado di diventare una delle migliori ICO, come ci si aspettava? Continua a leggere per conoscere le opinioni degli esperti.

NuggetRush convince gli esperti dei suoi piani di rivoluzione P2E

NuggetRush (NUGX) è entrato a marzo come uno dei progetti NFT più popolari. Gli investitori hanno già acquistato oltre 222 milioni di token dalla prevendita. Nonostante ciò, gli analisti sostengono che la crescita della prevendita sia il risultato di un piano unico per il gioco play-to-earn.

Grazie a NuggetRush (NUGX), i giocatori si occupano di estrazione mineraria per guadagnare risorse. Il gioco presenta vasti paesaggi con elevati depositi di minerali. I giocatori guadagnano denaro scavando e vendendo queste risorse sul marketplace. NuggetRush (NUGX) ti permette di andare oltre, costruendo un business minerario con più operazioni.

Questo è un modo diretto per aumentare il tuo potenziale di guadagno su NuggetRush (NUGX). Grazie a più operazioni minerarie, avrai più risorse da vendere sul marketplace del gioco. Inoltre, potrai vendere l’inventario del gioco, come i macchinari e i lavoratori NFT che non ti servono più.

La promessa finanziaria di NuggetRush (NUGX) ha attirato molti investitori, portando a oltre 3 milioni di dollari generati dalla sua ICO blockchain. Attualmente NUGX viene scambiata a 0,019 $. Nonostante ciò, al momento del lancio ufficiale del gioco, il prezzo salirà a 0,020 $. Gli attuali acquirenti di NUGX potranno approfittare di un aumento del 5,2% quando il prezzo salirà a 0,020 $.

Aptos svilupperà soluzioni di intelligenza artificiale in collaborazione con io.net

Il 5 marzo 2024, Aptos (APT) ha annunciato una partnership nel settore dell’AI. La collaborazione di Aptos con io.net prevede un fondo di 30 milioni di dollari destinato alla costruzione della più grande rete decentralizzata di GPU. La notizia ha entusiasmato la community di Aptos (APT) perché indica una domanda crescente per i suoi servizi di AI.

Al 1° febbraio, il token APT di Aptos è stato scambiato a 9,2241 $. Il 15 febbraio è salito del 10,4% a 10,19 $. Quasi due settimane dopo, APT è sceso del 2,3% a 9,9516 $ il 27 febbraio. Ha recuperato il 19,4% a 11,89 $ il 1° marzo prima di salire del 10,8% a 13,18 $ il 9 marzo.

Aptos (APT) potrebbe salire grazie a un nuovo aggiornamento delle funzionalità rilasciato a febbraio. Il network ha annunciato l’implementazione dell’autenticazione senza password per le transazioni. L’uso di passkey aumenterà la facilità d’uso di Aptos (APT). Potrebbe anche incrementare l’attività di sviluppo su Aptos, facendo salire il valore di APT del 26,4% a 16,66 $.

Sei dà il benvenuto al protocollo DeFi Hoyu

Sei ha annunciato un nuovo membro del suo ecosistema blockchain.

Il 9 marzo Sei ha annunciato l’introduzione di Hoyu. Sei consentirà di effettuare azioni finanziarie ad alta velocità, come le liquidazioni che seguono i cambiamenti del mercato. Questo faciliterà anche le capacità di prestito e di erogazione di denaro su Hoyu. L’entusiasmo per la notizia arriva in concomitanza con il recente rialzo dei prezzi di Sei.

Al 4 febbraio, SEI era quotata a 0,5954 $. Il 28 febbraio è balzato del 32,2% a 0,7873 $. Il 2 marzo SEI è salita del 7,7%, raggiungendo quota 0,848 $. Il 9 marzo ha registrato un’impennata del 6,2% a 0,9011 $.

Sei potrebbe salire ulteriormente grazie all’aumento dell’attività della rete nel mese di febbraio. I suoi rapporti sull’attività di 30 giorni on-chain mostrano oltre 100 progetti attivi nell’ecosistema. Sei ha anche registrato una media di oltre 6 milioni di dollari di volume di scambi NFT. Gli analisti si aspettano che questa tendenza continui, facendo salire il valore di SEI del 38,1% a 1,2451 $.

L’Alta Corte spagnola respinge la richiesta di Worldcoin di revocare il divieto temporaneo

L’11 marzo 2024, un’alta corte spagnola ha confermato il divieto temporaneo di Worldcoin (WLD) a causa di problemi legati alla sua tecnologia di scansione dell’iride. Il governo spagnolo aveva temporaneamente vietato le attività di Worldcoin (WLD) dopo aver sollevato dubbi su possibili violazioni della privacy.

La recente decisione dell’Alta Corte di Giustizia spagnola potrebbe intaccare lo slancio rialzista di Worldcoin (WLD).

Il 30 gennaio WLD era quotata a 2,4692 $. Tre settimane dopo, WLD è balzata del 171,5% a 6,7043 $ il 20 febbraio. Il 1° marzo ha registrato un balzo del 18,4% a 7,9414 $. Nonostante le controversie sul suo recente divieto, WLD è rimasta rialzista, salendo del 47,2% fino a un ATH di 11,69 $ il 9 marzo.

Le crescenti preoccupazioni sulla conformità di Worldcoin alle norme sulla privacy non sono riuscite a fermare la crescente adozione da parte degli utenti. Il 5 marzo Worldcoin ha annunciato di aver fornito ID umani unici on-chain a 4 milioni di persone.

Gli analisti si aspettano che altri utenti si uniscano a Worldcoin, facendo salire il valore di WLD del 40,6% a 16,44 $. Tuttavia, gli analisti sostengono che la crescita della rete di Worldcoin potrebbe rallentare notevolmente a causa dei recenti controlli sulle sue politiche sulla privacy.

