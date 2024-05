eToro: un broker sicuro e affidabile per le criptovalute

Alla fine hai scelto di entrare nel mercato delle criptovalute. Una decisione arrivata dopo la crescita inarrestabile di Bitcoin in questi primi mesi del 2024, il successo a sorpresa degli ETF su Bitcoin e le previsioni che rimangono ottimistiche nel medio-lungo termine all’indomani dell’halving.

Non hai invece ancora preso una decisione definitiva sulla piattaforma a cui iscriverti per iniziare a fare trading crypto. Tra i vari broker in ballo figura anche eToro, noto in tutto il mondo per aver sdoganato il concetto di social trading, forte di una community da 30 milioni di persone. Ma c’è anche dell’altro.

I vantaggi di scegliere eToro per chi entra nel mercato delle criptovalute

In primis l’esperienza, che qui fa rima con affidabilità e serietà: a differenza di altre note piattaforme, eToro è presente dal 2007, ben prima quindi che il settore delle criptovalute conoscesse per la prima volta il suo boom con Bitcoin. E in oltre 15 anni ha saputo guadagnarsi la fiducia di milioni di utenti in tutto il mondo, diventando un punto di riferimento nell’universo crypto.

A proposito di community, per i nuovi iscritti è un elemento chiave, su cui fare affidamento ogni volta che hanno un dubbio, una domanda o desiderano trovare spunti interessanti per delle strategie da mettere in atto. Per completare il quadro della formazione non si può non citare l’Academy, una sezione speciale del broker eToro in cui i neofiti trovano una montagna di risorse gratuite per apprendere le nozioni base del trading di criptovalute e imparare a muovere i primi passi in questo settore.

Dalla teoria si può passare velocemente alla pratica grazie al conto demo da 100.000 dollari virtuali messo a disposizione subito dopo l’iscrizione. Un ottimo strumento a rischio zero, per trovare i meccanismi giusti per riuscire ad avanzare.

Puoi iscriverti gratis tramite questa pagina del sito ufficiale di eToro e iniziare da subito a scambiare centinaia di asset digitali.