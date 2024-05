Su Bitpanda arriva il Meme Coin Leaders Index in aiuto ai trader

Una delle sfide nel mondo delle criptovalute per i trader più o meno esperti è quello di riuscire a diversificare il proprio portafoglio personale. Fare questo richiede una ricerca di mercato costante e approfondita, quindi un investimento di tempo notevole vista la continua evoluzione di questo mercato. Bitpanda ha deciso di semplificare tutto questo lanciando il Meme Coin Leaders Index.

Questa piattaforma, fondata nel 2014 a Vienna, propone oltre 2800 asset digitali disponibili, tra questi più di 400 criptovalute oltre ad azioni, ETF, metalli preziosi e materie prime. Contando oltre 4,5 milioni di utenti e decine di partner istituzionali, si propone come un solido exchange per l’investimento. Anche questo mese una novità ha fatto capolino. In merito al recente lancio Eric Demuth, cofondatore e CEO ha dichiarato:

La nostra gamma di prodotti Index è appena diventata più grande su Bitpanda! Le monete meme sono una parte enorme della cultura delle criptovalute e la richiesta dei nostri utenti di avere un modo semplice per investire in esse è stata enorme. Abbiamo ascoltato e consegnato. Per tutti gli investitori che amano le criptovalute, i cani e i meme – tale indice, molto wow.

Bitpanda consolida una modalità per diversificare portafogli

Con l’arrivo del Meme Coin Leaders Index, Bitpanda ha riconfermato la sua volontà di consolidare un’opportunità per gli investitori di diversificare i portafogli tramite i cripto indici. Si tratta della gamma BCI dell’exchange. Questa è stata lanciata nel 2020 come opzione di indici di criptovalute. Il loro funzionamento è molto semplice.

Questi indici tracciano le prime 5, 10 e 25 criptovalute per capitalizzazione di mercato. Altri permettano l’accesso a DeFi, Smart Contracts, Media & Entertainment e Infastrutture. Ora è disponibile anche il Meme Coin Leaders Index grazie alla partnership con MarketVector Indexes. Il suo Digital Asset Product Strategist Martin Leinweber ha spiegato: